Video Mihai Fifor, acuzații în plen pe tema SAFE: „Este un program de shopping al lui Ilie Bolojan pe banii României”. Răspunsul premierului

Schimb dur de replici în Parlament, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură. Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor (PSD), l-a acuzat marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan că gestionează defectuos programul european SAFE și că ar pune în pericol interesele României.

„Programul SAFE este un program de shopping al lui Ilie Bolojan pe banii României”, a declarat Fifor în plen, susținând că decizia ca acest mecanism să fie gestionat de Cancelaria premierului, și nu de instituții specializate ale statului, este una greșită.

Social-democratul a mers mai departe și a afirmat că premierul „se joacă cu soarta României” prin această abordare.

Replica nu a întârziat să apară. Ilie Bolojan a respins acuzațiile și l-a acuzat pe fostul ministru că dezinformează: „Mihai Fifor minte și voi demonstra asta”, a spus premierul.

Disputa vine în contextul în care Guvernul a aprobat, într-o ședință extraordinară desfășurată tot marți, semnarea acordului de împrumut aferent programului SAFE („Acțiunea pentru securitatea Europei”) dintre Comisia Europeană și România.

Valoarea acordului se ridică la peste 16,68 miliarde de euro, urmând ca documentul să fie semnat de ministrul Finanțelor și ulterior aprobat prin lege.

La momentul transmiterii știrii, votul asupra moțiunii de cenzură era în desfășurare în Parlament.