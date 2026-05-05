O țară din Europa a introdus camere „inteligente” care monitorizează traficul. Șoferii care folosesc telefonul la volan, printre cei vizați

Camerele cu inteligență artificială care monitorizează traficul sunt deja răspândite în țări precum China sau SUA, însă, de ceva vreme, au început să fie implementate și în Europa. Acestea sunt utilizate pentru identificarea șoferilor care folosesc telefonul mobil la volan sau care nu poartă centura de siguranță.

Uniunea Europeană, având o legislație strictă privind protecția datelor, nu permite utilizarea acestor sisteme pentru recunoașterea facială, scrie La Repubblica.

În Italia, Parlamentul a respins recent un astfel de sistem, prelungind până la sfârșitul anului 2027 moratoriul privind instalarea și utilizarea sistemelor de recunoaștere facială în spații publice.

Cu toate acestea, în Marea Britanie, de câteva săptămâni, autoritățile locale din comitatul Sussex au activat o nouă rețea de camere inteligente pentru controlul traficului.

Aceste dispozitive, care folosesc AI, identifică acele comportamente greu de sancționat fără oprirea vehiculului, cum ar fi utilizarea telefonului mobil la volan. În mod normal, dacă șoferul nu este prins în flagrant de o patrulă, poate trece neobservat, iar utilizarea telefonului la volan reprezintă un pericol în trafic.

Sistemul „Heads-Up”, dezvoltat de compania australiană Acusensus, folosește camere de înaltă rezoluție, care folosesc AI, pentru a monitoriza traficul în timp real. Dispozitivele pot capta imagini clare chiar și în condiții dificile și pot detecta abateri inclusiv la viteze foarte mari, de până la 300 km/h, reducând semnificativ erorile.

Primul stat care a testat acest sistem a fost Australia, în New South Wales, unde a fost introdus pentru a combate simultan utilizarea ilegală a telefonului mobil, depășirea vitezei și circulația vehiculelor fără numere de înmatriculate.

Sistemul folosește inteligența artificială pentru a analiza imaginile și a identifica rapid încălcările Codului rutier, precum utilizarea telefonului la volan sau nepurtarea centurii.

După detectare, imaginile sunt verificate de un polițist, iar sancțiunea este aplicată doar dacă abaterea se confirmă. În primele zile de utilizare au fost depistate sute de încălcări, numărul acestora depășind o mie într-o săptămână.