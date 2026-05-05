Rusia și „cei care îi sunt favorabili” ar putea intensifica presiunile asupra Ucrainei în această vară, într-o încercare de a forța Kievul să accepte o capitulare de facto, susțin surse din cercul prezidențial ucrainean, citate de RBC-Ukraine.

Miza principală o reprezintă regiunea Donbas, pe care Moscova o revendică integral, deși aici mai trăiesc aproximativ 200.000 de civili. Potrivit surselor, cedarea acestor teritorii ar însemna, inevitabil, victime, deportări și o militarizare accelerată a zonei sub control rusesc.

În același timp, pierderea regiunilor fără garanții solide de securitate ar permite Rusiei să-și refacă rapid capacitatea militară și să lanseze noi atacuri dintr-un veritabil „centru fortificat”, care a ajutat Ucraina să reziste în două regiuni timp de peste 12 ani.

Surse apropiate Administrației Prezidențiale de la Kiev amintesc că presiuni similare au existat și în etapele anterioare ale negocierilor. „La runda precedentă s-a încercat împingerea Ucrainei spre o formă de cedare teritorială, lucru pe care l-am respins”, a declarat unul dintre interlocutori.

Totuși, potrivit acelorași surse, se conturează acum o nouă fază: o posibilă încercare a americanilor de a „vinde” o relaxare a sancțiunilor în schimbul unor concesii vagi din partea Rusiei, precum un armistițiu lipsit de garanții reale.

Strategia Kievului rămâne, însă, neschimbată: un război de uzură, menit să slăbească treptat adversarul până în punctul în care Rusia nu va mai putea susține conflictul din motive economice. Scenariul vizează momentul în care presiunile interne, deficitul bugetar și nemulțumirea populației nu vor mai putea fi ținute sub control nici prin propagandă, nici prin restricționarea accesului la informație.

„Știm că în iunie–iulie ar putea apărea provocări serioase, generate de o nouă tentativă a Rusiei și a celor care o susțin de a forța Ucraina să accepte o înțelegere favorabilă lui Putin”, au precizat sursele.

În acest context, eficiența reformelor militare devine esențială pentru întărirea poziției diplomatice a Ucrainei. Dacă, în următorul an, forțele ucrainene vor reuși să epuizeze suplimentar armata rusă și să împiedice ocuparea completă a regiunii Donețk, Moscova ar putea fi nevoită să-și reducă pretențiile și să accepte un compromis mai limitat, cum ar fi înghețarea conflictului pe actuala linie a frontului, fără recunoașterea juridică a teritoriilor ocupate.

Această perspectivă este discutată la nivelul Administrației Prezidențiale, deși nu există un consens deplin. „Un astfel de compromis, alături de o posibilă aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, ar putea fi acceptat de societate și i-ar permite ulterior președintelui Volodimir Zelenski să candideze din nou”, a declarat una dintre surse.

Pentru Kremlin, un acord rapid ar avea și o altă miză: încheierea acestuia cât timp Donald Trump se află încă la Casa Albă.