Video Grindeanu lansează atacuri la adresa PNL în timpul discursului din Parlament: „Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani?”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în discursul său de marți, 5 mai, susținut în plenul reunit al Parlamentului, că actualul guvern, condus de premierul Ilie Bolojan, este responsabil pentru dezechilibrele economice și a criticat modul în care sunt gestionate investițiile și companiile de stat.

Acesta spune că, inițial, nu a vrut să ia cuvântul la această moțiune, întrucât crede că „există viață și după acest vot”.

„Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe. Dar trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus prim-ministrul Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani europeni.

Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic.

Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia”, a transmis Grindeanu, precizând că sunt trei curse subvenționate.

Grindeanu spune că PSD a fost la conducerea Ministerului Energiei doar 10 luni în ultimii 10 ani, sugerând că responsabilitatea aparține în principal PNL. El mai afirmă că selecțiile din sectorul energetic au fost anulate în perioada în care ministerul era condus de un reprezentant PNL.

„La Transporturi au fost întoarse din cauza asta două persoane. Ghici cine? Pupilul dumneavoastră Foghiș, de la Oradea, care acum este la SAPE (n.r. Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie) cu 50.000 de lei pe lună. 50.000 de lei pe lună, atât ia!

Și al doilea, dacă vă spune ceva, domnul Mihai Barbu, fostul trezorier PNL. Acestea sunt cele două selecții care n-au fost acceptate de către Comisia Europeană.

Atât am avut de spus. Vă mulțumesc!”.

Parlamentarii s-au reunit marți, la ora 11:00, în ședință comună pentru a dezbate și vota moțiunea inițiată de PSD-AUR împotriva guvernului condus de premierul Ilie Bolojan.

La ora 13:15 a început votul, care se desfășoară cu ajutorul a două bile: introducerea bilei albe în urna albă și a bilei negre în urna neagră reprezintă un vot „pentru”, în timp ce plasarea bilei albe în urna neagră și a bilei negre în urna albă semnifică un vot „împotrivă”.

Votul este considerat nul dacă ambele bile sunt introduse în urna albă.