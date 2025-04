Moșteanu, după amenințările cu instanța lansate de Lasconi: „Am câştigat toate procesele. Pe unii ar fi trebuit să îi şi executăm”

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a declarat că decizia Biroului Naţional de a nu mai susţine candidatura Elenei Lascon şi de a-l sprijini pe Nicuşor Dan nu contravine statutului partidului.

Moșteanu a făcut precizarea în contextul în care Elena Lasconi a contestat convocarea unei şedinţe „informale” a Comitetului Politic al USR şi a anunţat că va ataca în instanţă decizia referitoare la susţinerea acordată lui Nicuşor Dan pentru alegerile prezidenţiale, potrivit Agerpres.

„În momentul acesta suntem acoperiţi de statut sută la sută. Eu sunt de aproape opt ani în Birourile Naţionale, în mod succesiv, şi am avut diverse situaţii cu care ne-am confruntat, în toate alegerile în care a fost acest partid şi în toate deciziile pe care le-a luat acest partid. Vreau să spun că ne-au mai dat unii, alţii în judecată. Am câştigat toate procesele. Chiar pe unii ar fi trebuit să îi şi executăm. Nu am făcut-o. Au fost foşti colegi. Cumva, dintr-un sentiment de veche camaraderie am lăsat-o aşa. Dar am câştigat toate procesele. Suntem nişte oameni riguroşi, conştienţi de rolul nostru, care respectăm legea internă a partidului. Şi noi am fost aleşi tot de Congres”, a spus Moşteanu, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

Liderul deputaţilor USR a declarat că, potrivit statutului USR, Congresul partidului este cel care stabileşte candidatul pentru alegerile prezidenţiale. Pe de altă parte, Comitetul Politic „are atribuţia de a stabili” strategia politică şi alianţele.

„Comitetul politic este mai mic, se poate mişca mai repede. Pentru congres, trebuie două, trei, patru săptămâni, pentru a fi convocat, cu multe sute de oameni, cu multe rânduri de alegeri. Nu este un organ care să ia decizii rapide”, a spus el.

„N-a convocat un nou Congres”

În Congresul USR de la finalul lunii iunie a anului trecut s-a stabilit că Elena Lasconi este candidata partidului la alegerile din 2024, a amintit Moşteanu, atrăgând atenţia asupra faptului că o nouă candidatură a Elenei Lasconi, pentru alegerile din 2025, nu a fost supusă votului în Congres.

„Cumva, tacit şi fiindu-i frică să convoace un alt Congres în februarie, martie, când deja mulţi dintre colegi erau de partea lui Nicuşor şi spuneau asta mai pe la colţuri, mai public, n-a convocat un nou Congres, unde ar fi putut să îşi reconfirme candidatura. Au fost discuţii. A preferat să nu facă. Nu au fost discuţii foarte aprinse pe treaba asta, dar asta este realitatea", a mai menţionat Ionuţ Moşteanu.

Lasconi acuză o „execuţie politică ascunsă sub un formalism”

Amintim că preşedinta USR, Elena Lasconi, candidată la alegerile prezidenţiale, a anunţat, joi, că îi va da în judecată pe cei care încearcă să facă „un mare abuz doar ca să-şi asigure un viitor călduţ”. Potrivit acesteia, decizia Biroului Naţional al USR de a nu o mai susţine la alegerile prezidenţiale reprezintă o „execuţie politică ascunsă sub un formalism” de partid.

„Eu ştiu că dreptatea este de partea mea şi îi voi da în judecată pe cei care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-şi asigure un viitor călduţ! O gaşcă din USR a ajuns să încerce sa mă elimine, după ce am fost validată de Congres, în plin proces electoral, fără nicio decizie a unei autorităţi competente. Este o execuţie politică ascunsă sub un formalism de partid, dar care, în esenţă, nu are nici legitimitate, nici temei legal. ABUZ, despre asta vorbim", a scris Lasconi, joi, pe Facebook.

Comitetul politic al USR, întrunit joi, a votat în favoarea susţinerii lui Nicuşor Dan în cursa prezidenţială. Au fost exprimate 225 de voturi dintr-un total de 248. Dintre acestea 168 au fost în favoarea susţinerii lui Nicuşor Dan (75%), un număr de 50 de membri s-au pronunţat împotrivă (22%), iar 7 s-au abţinut (3%).