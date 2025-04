Nicușor Dan susține că nu a fost implicat în sprijinul anunțat de USR. „Este o decizie corectă”

Candidatul independent în alegerile prezidențiale Nicușor Dan a declarat, miercuri seară, că nu a fost implicat în decizia conducerii USR de a-i retrage Elenei Lasconi sprijinul pentru alegerile prezidențiale în favoarea.

„Nu am avut niciun fel de implicare (n.r. în decizia USR-ului de a-și retrage sprijinul pentru Elena Lasconi), dar cred că povestea merită povestită. Pentru Elena Lasconi îmi închipui că e extrem de dificil, însă cred că e vorba despre o chestiune foarte serioasă pentru România. Există R. Moldova și acolo e o mare luptă între pro-europeni și pro-ruși. Parcursul european al R. Moldova depinde de alegerile parlamentare din toamnă”, a declarat Nicușor Dan la Antena 3.

El a susținut că, în cazul în care alegerile prezidențiale vor fi câștigate de Victor Ponta sau de George Simion, există riscul ca aceștia să blocheze în Consiliul Suprem de Apărare a Țării diferite parteneriate sau sprijinul pentru Ucraina.

„Despre asta este vorba, despre posibilitatea ca România să aibă un președinte Victor Ponta, care a făcut lucrul acesta și multe altele; posibilitatea ca România să aibă un președinte George Simion, oameni care pot să blocheze în CSAT diferite parteneriate ale noastre cu aliații, pot să blocheze sprijinul pentru Ucraina. Deci nu e vorba nici de Crin Antonescu, nici de mine, nici de doamna Lasconi ca persoană. E vorba de direcția în care va merge România. Și din perspectiva aceasta, gestul pe care l-a făcut astăzi USR este unul absolut corect”, a menționat acesta.

Sondajele s-au schimbat

Nicușor Dan a mai precizat că în urmă cu două săptămâni sondajele indicau că în turul al doilea al alegerilor prezidențiale vor ajunge un candidat „pro-occidental” și unul „anti-occidental”, dar că situația s-a schimbat.

„Și George Simion și Victor Ponta au spus că l-ar numi pe Călin Georgescu premier, de exemplu. Până acum două săptămâni eram într-o situație cumva diferită. Aveam toate sondajele care spuneau că în turul doi intră George Simion și lupta pentru turul doi se dă între mine și Crin Antonescu. Și toată lumea era liniștită: o să avem un pro-occidental și cu un anti-occidental și o să vedem cine dintre pro-occidentali o să intre în turul doi și o să vedem cine o să câștige. Acum suntem într-un context diferit, pentru că au fost mai multe sondaje și oameni care se ocupă cu meseria asta care au spus că există riscul ca în finală să fie George Simion cu Victor Ponta. Și atunci, față de situația asta, evident că toate lucrurile se schimbă și trebuie să ne uităm cu mare responsabilitate care va fi direcția României”, a spus el.

Menținerea trupelor americane pe teritoriul României

Întrebat dacă va negocia menținerea trupelor americane pe teritoriul țării noastre, acesta a susținut că „cu cât mai mulți soldați americani sunt în România, cu atât garanția de securitate e mai mare”.

„Evident că e o disponibilitate pentru negociere, mai departe cum se va întâmpla, suntem departe... Într-o negociere ipotetică vor fi condiții ipotetice, nu ne putem referi la ele acum”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a reiterat, de asemenea, că nu ar alege consilieri dintre foștii președinți.

„A fost o emisiune de divertisment, în care au fost întrebări ipotetice și absurde. Printre aceste întrebări a fost și de a alege dintr-un număr finit de președinți ai României un consilier. Nu am de gând să aleg consilieri dintre foștii președinți. De admirat admir rar, dar un lucru bun pe care l-a făcut a fost că a insistat pentru majorarea cheltuielilor militare”, a precizat candidatul.

Majoritate pro-europeană fără PSD

Întrebat cum poate România să aibă o majoritate pro-europeană fără PSD, Nicușor Dan a susținut că miza alegerilor prezidențiale din acest an nu ține de numele candidaților, ci de orientarea strategică a țării.

„Noi după alegerile din 24 noiembrie și 1 decembrie am avut declarații ale mai multor lideri politici care au spus că ne-am învățat lecția dată de români, dar nu cred că au învățat-o. Atunci i-am crezut. Modul în care au guvernat de la 1 decembrie până azi nu s-a deosebit cu nimic de modul în care au guvernat înainte de 1 decembrie și atunci am spus că România are nevoie de un guvern stabil, cu o majoritatea parlamentară în spate. Și ca să fie așa, PSD-ul nu poate lipsi. Întrebarea e cum va acționa acest guvern, ca PSD sau cum le vor spune românii la alegerile din 4 mai. Și eu cred că nu poate să guverneze mai departe cum a făcut-o până acum. Eu cred că un guvern care nu mai are legitimitate populară are o problemă mare de a guverna și de a lua niște măsuri curajoase care sunt necesare în această situație gravă în care se află România.

Noul președinte, împreună cu reprezentanții majorității pro-occidentale parlamentare, trebuie să aibă o discuție foarte serioasă care să contureze o guvernare viitoare. Din discuția asta, în echilibrul de putere care există între președinte și executiv și Parlament, vor fi schimbări importante în modul în care funcționează guvernul”, a explicat Nicușor Dan.