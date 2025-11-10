search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Video Moment de reculegere în plenul Senatului pentru victimele femicidului din România

La solicitarea senatoarei PSD Victoria Stoiciu, a fost ținut un moment de reculegere în plenul Senatului, în memoria Mihaelei, femeia ucisă săptămâna trecută de fostul ei partener cu 15 lovituri de cuțit, și a tuturor celorlalte 50 de femei care și-au pierdut viața prin femicid în România în acest an.

A fost ținut un moment de reculegere în plenul Senatului, în memoria Mihaelei. FOTO: Captură Video
„Sâmbătă seara, o femeie a fost ucisă în mod barbar de către fostul ei partener, având copilul în brațe. Este a 51-a femeie din România care cade victimă femicidului, iar cel mai grav este că astfel de crime puteau fi prevenite”, a declarat senatoarea în plenul Senatului.

Victoria Stoiciu a adăugat că poliția și forțele de ordine „chemate să aplice legea nu au reacționat, iar crima nu a fost prevenită” și a propus ca acest moment de reculegere să fie dedicat tuturor femeilor ucise anul acesta în România.

O tragedie cumplită s-a produs în în cursul serii de sâmbătă, 8 noiembrie, în comuna Beciu, județul Teleorman, unde Mihaela, o femeie de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul său partener, în timp ce își ținea băiețelul de doi ani în brațe. Incidentul s-a petrecut în fața bisericii locale, în plină stradă, chiar de ziua de nume a victimei.

