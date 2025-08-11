Președintele României, Nicușor Dan, a obținut prima funcție în stat din poziția de independent, însă acum se vede nevoit să își consolideze puterea în partidele coaliției.

Întâlnirea recentă dintre Cătălin Drulǎ, vehiculat drept candidat al USR la Primăria Capitalei, și Nicușor Dan, este menitǎ sǎ ridice cota potențialului candidat, dar și sǎ manifeste o apropiere a președintelui fațǎ de un partid care sǎ îl susțină politic.

Susținerea în Coaliție

Președintele Nicușor Dan are, în primul rând, nevoie de susținerea partidelor aflate la guvernare, explică redactorul-șef Historia Ion M. Ioniță pentru „Adevărul”: „Niciun președinte nu poate să-și exercite mandatul cu rezultate dacă nu are și susținere guvernamentară și, evident, și susținere în Parlament. Astfel ar fi un președinte care ar avea foarte puțin spațiu de manevră și, practic, nu a reușit să-și pună în aplicare programele, ideile cu care a venit la Cotroceni. De aceea are nevoie de o colaborare cu guvernul și are nevoie și de o majoritate parlamentară, nu directă, dar care să susțină inițiativele guvernamentale.

Sigur că am avut și perioade în care a fost coabitare. Președintele a fost nevoit să guverneze cu partide de opoziție, care au fost în opoziție. Însă, pentru Nicușor Dan este important acum să aibă o susținere. Iar dintre cei care pot să-i acorde susținere, evident că USR este partidul cel mai apropiat de președinte”.

Strategia pentru următoarele alegeri

Alegerile parlamentare din 2028, precum și parcursul Guvernului Bolojan vor indica strategia pentru prezidențialele din 2030. „Dacă lucrurile ar merge bine, sigur că am putea vedea și o susținere a PNL-ului. Dacă nu, sigur că vor apărea șciziuni, vor apărea controverse, pentru că atunci când lucrurile merg prost, nimeni nu vrea să se asocieze cu insuccesul”, mai explică Ion M. Ioniță.

În perspectiva alegerilor parlamentare, conturarea unei alianțe între USR și PNL s-ar putea dovedi favorabilă, subliniază politologul George Jiglău: „În USR, de la plecarea lui Nicușor Dan, atunci după referendumul pentru familie, s-au conturat niște tabere. S-au mai schimbat un pic figurile. A fost Cătălin Drulă, a venit doamna Lăsconi, cred că și în cazul ei putem să vorbim de un eșec până la urmă, chiar dacă lucrurile arătau ceva mai bine. S-a revenit la o situație în care ce se întâmplă în cadrul partidului și la vârful partidului este în, n-aș spune chiar controlul direct lui Nicușor Dan, dar el are o mare influență acolo. Deci, mă aștept să funcționeze lucrurile în felul ăsta în continuare. Dacă reușește, aici de fapt cred că e miză mare. Eu cred că asta vrea. (...)

Eu cred că mișcarea pe care o dorește Nicușor Dan în perspectiva lui 2028 este o apropiere, mergând cel puțin până la alianța electorală, dacă nu mai mult, între PNL și USR. Pentru că și cu Ilie Bolojan, e clar că s-a conturat așa un fel de parteneriat, să zicem, politic. Ei și-au pus împreună la bătaie capitalul politic pentru toată perioada asta de schimbări. Chiar dacă Bolojan, sigur, poate că decontează mai mult, fiind prim-ministru, și e cel care apare să anunțe diverse majorări, ce se mai întâmplă în perioada asta, dar e clar și faptul că Nicușor Dan susține toată mișcarea asta. Deci dacă trece acum, să zicem așa, un mic val de nemulțumire, cam anul viitor pe vremea asta, deja vor trebui conturate lucrurile pentru 2028”.

Un prim pas important vor fi alegerile din toamnă pentru Primăria Capitalei. „Probabil că Bolojan se va impune, dacă asta e înțelegerea și cu Nicușor Dan, să-l lase pe Drulă. Dar e complicată alegerea pentru că Ciucu e într-o poziție mai bună decât Drulă. Sigur, lumea îl știe pe Drulă că a fost și ministru, a fost președinte la USR, dar totuși de imaginea lui Drulă mai degrabă e atașat un eșec politic, la alegerile din europarlamentare după ce și-a dat demisia, față de Ciucu care și-a tot câștigat primăria”, mai explică politologul George Jiglău, punctând că va fi dificil pentru liberali să renunțe la aceasta poziție.