Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor la Palatul Victoria. Care a fost agenda discuțiilor

Reprezentanții sindicatelor și patronatelor s-au întâlnit vineri, 6 februarie, la Palatul Victoria unde s-au consultat pe tema proiectelor de lege privind reforma administrativă și relansarea economică, creșterea investițiilor și competitivității.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile cuprinse în cele două proiecte vor fi adoptate simultan, întrucât aplicarea reformei administrative va crea spațiul fiscal pentru implementarea soluțiilor de relansare economică.

„Ne dorim adoptarea celor două pachete legislative înainte de aprobarea bugetului pentru 2026”, a menționat Bolojan.

Șeful Executivului a prezentat principalii indicatori macro-economici ai proiectului de buget pentru acest an: ținta de deficit bugetar de 6,2% pe cash, investiții 7% din PIB, în condițiile închiderii proiectelor finanțate prin PNRR până la sfârșitul lunii august, o rată ridicată de absorbție a fondurilor europene și o țintă a inflației de 4% la finalul anului.

→ Imaginea 1/7: Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social/FOTO: Gov.ro

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a prezentat principalele noutăți ale proiectului de reformă administrativă și a precizat că, la aplicarea noilor prevederi, se vor lua în considerare reducerile de personal făcute anul trecut de autoritățile publice.

De exemplu, în învățământul preuniversitar, datorită măsurilor luate anul trecut, nu vor fi aplicate alte reduceri bugetare suplimentare în acest an.

De asemenea, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a prezentat măsurile de relansare economică, stimularea investițiilor și competitivității, menționând că soluțiile dedicate IMM-uri din acest program sunt complementare celor luate anul trecut.

Guvernul transmite că reprezentanții patronatelor apreciază stabilitatea economică și măsurile guvernamentale de stimulare a economiei, susținerea sectoarelor strategice și încurajarea exporturilor, dar cer continuarea eforturilor pentru reducerea cheltuielilor statului, debirocratizare și sprijin pentru IMM-uri și proiecte din energie și infrastructură digitală.

După ședință, Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, a transmis că „sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize.”

Reprezentanții sindicatelor critică reducerile de personal din reforma administrativă, susținând că administrația este subdimensionată și are angajați cu vârste ridicate, și cer un dialog real cu autoritățile pentru aplicarea măsurilor și pentru profesionalizarea și întinerirea corpului funcționarilor publici.

În cadrul consultărilor au fost abordate teme privind decontarea către furnizorii de energie a sumelor rezultate din diferența dintre prețul de piață și cel din mecanismul de compensare, investițiile în sectorul energetic, relansarea pieței forței de muncă, dimensionarea corectă a poliției locale, problemele din sectoarele sănătate, educație și transport local.