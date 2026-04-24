Polonia va contesta acordul UE-Mercosur la Curtea Supremă. Acordul ar trebui să intre în vigoare la 1 mai

Polonia a anunțat vineri că va depune o contestație în justiție împotriva acordului comercial UE-Mercosur la Curtea Supremă a UE, într-un gest în mare parte simbolic.

Renunțarea la decizie vine cu doar câteva săptămâni înainte de termenul limită de 26 mai pentru acțiunile în anulare în temeiul legislației UE și la nici o lună după ce prim-ministrul Donald Tusk a declarat că guvernul nu are astfel de planuri, scrie Politico.

Această mișcare vine în urma unor săptămâni de presiuni interne. Parlamentul polonez a adoptat o rezoluție la mijlocul lunii martie prin care îndemna guvernul să acționeze, iar președintele Karol Nawrocki, aliat cu opoziția, i-a trimis lui Tusk o scrisoare la începutul lunii aprilie, cerându-i să depună dosarul imediat.

De asemenea, aceasta vine în urma unei acțiuni anterioare – mai eficiente – a Parlamentului European de a sesiza Curtea de Justiție cu privire la acord.

Susținută de deputații europeni în ianuarie, cauza ar putea întârzia ratificarea acordului complet cu până la doi ani. În încercarea de a beneficia mai devreme de beneficiile acordului, Comisia Europeană va începe să aplice prevederile sale comerciale începând cu 1 mai.

Depunerea paralelă a Poloniei adaugă zgomot politic, nu putere juridică.

Viceprim-ministrul Władysław Kosiniak-Kamysz, liderul partidului PSL, favorabil fermierilor, a spus că plângerea va viza impactul Mercosur asupra securității alimentare și procedura utilizată pentru a o promova.

„Vom contesta acest acord”, a spus el. „Securitatea alimentară este amenințată, protecția consumatorilor este amenințată, iar modul în care acordul a fost implementat nu este corect.”

Ministrul Agriculturii, Stefan Krajewski, însărcinat cu pregătirea plângerii, a declarat că speră să o depună înainte de 1 mai. Cu toate acestea, nu a putut spune ce argumente juridice specifice va invoca Polonia, ce rezultate ar obține plângerea sau dacă Varșovia va încerca să suspende aplicarea provizorie a acordului.

„Lucrăm la asta”, le-a spus el în repetate rânduri reporterilor la o conferință de presă organizată în grabă vineri la Varșovia.

Chiar și la sfârșitul lunii martie, Tusk declarase că guvernul nu vede nevoia să depună propria plângere, argumentând că sesizarea Parlamentului este suficientă. Ea a avertizat Comisia Europeană în prealabil.

„Le-am spus că nu s-a schimbat nimic în evaluarea noastră critică a anumitor aspecte ale Mercosur”, a spus el, adăugând că a cerut Bruxelles-ului „să nu trateze acest lucru ca pe un atac personal”.