Criza din Orientul Mijlociu scumpește îngrășămintele. Fermierii români avertizează că producția ar putea scădea

Tensiunile din Orientul Mijlociu încep să se resimtă și în agricultura din România, unde fermierii se confruntă cu scumpiri masive la îngrășăminte și dificultăți tot mai mari în aprovizionare. Specialiștii avertizează că efectele ar putea ajunge, în final, și în prețurile alimentelor.

Blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează nu doar transportul petrolului, ci și exporturile de fertilizatori din state precum Iran, Qatar sau Arabia Saudită, ceea ce duce la scăderea stocurilor și creșterea prețurilor în Europa.

Eugen Truetsch, fermier din Râșnov, care lucrează peste 300 de hectare, spune că achiziția de îngrășăminte a devenit tot mai dificilă.

„La noi în zonă au fost două TIR-uri cu îngrășăminte, dar cu bani cash. Adică venea TIR-ul, descărca, plăteai!”, a declarat acesta pentru știrileprotv.ro.

Deși a reușit să găsească fertilizatori cu plata la recoltă, acesta avertizează că nu are resurse pentru sezonul următor.

Și alți agricultori confirmă impactul direct asupra producției.

„Producția unde nu o să se fertilizeze, o să fie mică”, spune fermierul Marius Someșan.

Creșterea prețurilor are mai multe cauze. Pe de o parte, introducerea mecanismului european de taxare a emisiilor de carbon pentru importuri (CBAM), iar pe de altă parte, criza din Orientul Mijlociu.

Florentin Bercu, reprezentant al Uniunii Cooperativelor Agricole din Sectorul Vegetal, explică evoluția prețurilor: „Prețul fertilizanților a crescut foarte mult în ultima perioadă, în 2020 erau circa 250 de euro, în 2025 circa 500-550 de euro. În prezent ajunge la 800 de euro.”

Problemele nu țin doar de prețuri, ci și de disponibilitate. În unele depozite, stocurile s-au redus drastic, iar anumite produse lipsesc complet.

Grigore Vlad, reprezentant al unui depozit de îngrășăminte, descrie situația: „Nu putem să ne aprovizionăm, s-a scumpit foarte mult, fermierii n-au bani să cumpere.”

Întrebat despre uree, acesta a răspuns: „Nu, nu am, deja e un lux, e aur!”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că situația este influențată de factori externi asupra cărora România nu are control.

„Cred că există anumiţi factori externi României pe care nu putem să-i oprim și există o anumită volatilitate care afectează toată piața”, a explicat ministrul.

În acest context, organizațiile europene ale fermierilor, Copa și Cogeca, au solicitat sprijin din partea Comisiei Europene, avertizând asupra impactului major pe care scumpirea fertilizatorilor îl poate avea asupra producției agricole și securității alimentare.

Fermierii români spun că, fără măsuri rapide, efectele crizei s-ar putea vedea în toamnă și în anii următori, inclusiv în prețurile alimentelor de pe piață.