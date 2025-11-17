search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Ministrul Energiei îndeamnă partidele, „indiferent de culoarea politică”, să colaboreze la modificarea legislației. „Românii au nevoie de energie ieftină”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, 17 noiembrie, la dezbaterea moţiunii simple care îl vizează, că dacă unii s-au comportat în România ca într-un Vest Sălbatic, nu ca într-o piaţă liberă, în materie de energie şi au permis preţuri speculative, aceste lucruri vor înceta odată cu modificarea legislaţiei.

Bogdan Ivan/FOTO: Mediafax
Bogdan Ivan/FOTO: Mediafax

În plenul Camerei Deputaților, ministrul a declarat că România se confruntă cu o situație dificilă în sistemul energetic, deoarece a adoptat o politică agresivă de decarbonizare, urmând să închidă majoritatea centralelor pe cărbune până în 2025, spre deosebire de Polonia și Germania care au termene mult mai îndepărtate. În ultimii 15 ani, România a retras din producție circa 7.000 MW pe gaz și cărbune.

„Asta în comparaţie cu Polonia şi Germania, care şi-au asumat acelaşi lucru, dar cu termene în 2038, respectiv 2049. Ce a însemnat acest lucru? Faptul că, în ultimii 15 ani, România a scos din producţie aproximativ 7.000 de MW capacităţi de producţie pe gaz şi cărbune, capacităţi de producţie în bandă.

România a ales o viziune în care programele de finanţare în materie de energie să fie disipate, având şase ministere care finanţează proiecte în energie şi eficienţă energetică, precum şi aproximativ 40 de programe distincte, care uneori finanţau acelaşi lucru”, a afirmat acesta.

Ministrul Energiei a explicat că România a instalat circa 6 GW pe panouri fotovoltaice fără capacități de stocare, iar reglementările insuficiente ale pieței au dus la un deficit de 1.500–2.000 MW, ceea ce face ca prețul energiei să fie printre cele mai mari din UE raportat la veniturile populației.

Bogdan Ivan a mai precizat că a pregătit „un act normativ pe care l-a înaintat CSAT, care va mandata Ministerul Energiei să actualizeze legislaţia şi să transforme obiectivele importante de producţie şi transport al energiei electrice şi al gazelor în obiective de interes naţional, pentru a reduce automat timpul necesar producerii şi transportului energiei în România”.

„Unii s-au comportat în România ca într-un Vest Sălbatic, nu ca într-o piaţă liberă,”

Ministrul Energiei a declarat că speculațiile din piața energiei, comparate cu un „Vest Sălbatic”, vor fi eliminate prin modificarea legislației. În primele patru luni de mandat, prețul pentru consumatorii casnici a scăzut de la 1,55 lei la sub 1,30 lei/kWh.

Totodată, toate proiectele de energie și eficiență energetică vor fi centralizate la Ministerul Energiei, pentru o gestionare eficientă a producției, stocării și exportului energiei, evitând pierderile și importurile scumpe în perioadele de vârf.

„Pentru că aşa este normal şi aşa este corect, pentru a putea avea o viziune holistică asupra a tot ceea ce înseamnă producţie de energie în bandă în România, pentru a avea mecanisme de finanţare a capacităţilor de producţie pe nuclear, hidro şi gaz şi pentru a ne asigura că avem suficiente capacităţi de stocare a energiei electrice, pentru a nu mai ajunge în situaţia în care, astăzi, producem energie electrică în timpul zilei, vara, când soarele străluceşte şi în Bulgaria, şi în Grecia, şi în Ungaria, şi la vecinii noştri, în Ucraina sau Moldova, şi o exportăm la preţuri ridicole, iar în perioada de vârf de consum, adică între 6 şi 10 seara, ajungem în situaţia de a importa la preţuri de 2.000, 2.500 sau 3.000 de lei MW”, a spus ministrul.

Bogdan Ivan a anunţat că a înaintat un memorandum către Guvernul României, pentru a asigura coerenţa în tot ceea ce înseamnă politicile energetice pentru următorii şapte ani.

„În urma unei negocieri foarte complicate, pe care am purtat-o cu cei din Comisia Europeană, am reuşit amânarea închiderii centralelor pe cărbune de la CE Oltenia: trei grupuri până la 1 ianuarie 2030 şi două grupuri cel puţin până la 31 august 2026. Am ajuns în situaţia în care am evitat ca România să plătească o penalizare de 1,8 miliarde de euro, pentru că România, în perioada în care şi-a asumat că va închide aceste centrale pe cărbune, a primit, din partea Comisiei Europene, o sumă de 2,6 miliarde de euro pentru a construi noi centrale pe gaz şi noi capacităţi de producţie şi stocare a energiei electrice. Din nefericire, acele proiecte sunt încă pe hârtie”, a subliniat ministrul.

„Vom avea instalaţi până la finalul anului viitor aproximativ 2.200 de megawaţi”

El a mai spus că deja a demarat licitaţiile şi urmează ca toate companiile care doresc să participe, respectiv constructorii, să o facă până la finalul acestui an, urmând ca de anul viitor să înceapă lucrările.

„De asemenea, un proiect început încă din anul 2016, la Iernut, de 400 de MW putere instalată: în momentul în care am ajuns la minister, am reziliat contractul, am executat scrisoarea de garanţie, am recuperat acei bani de la o companie care nu şi-a făcut treaba şi acum lucrăm pentru a remedia situaţia, astfel încât anul viitor să punem în producţie această capacitate.

Alţi 1.700 de MW, la Midia, urmează să fie puşi în funcţiune până la finalul anului viitor. Şi, de asemenea, am stabilit ca ţintă principală finanţarea capacităţilor de producţie a energiei electrice pe solar şi am direcţionat fondurile către noi capacităţi de stocare, în primul rând pentru primării, pentru administraţia publică locală (…) şi vom avea instalaţi până la finalul anului viitor aproximativ 2.200 de megawaţi”, a mai spus ministrul Energiei.

Ministrul Bogdan Ivan a arătat că doreşte ca actualizarea legislaţiei să fie făcută împreună, aici, în Parlament, pentru că problema energetică a României nu aparţine unei singure culori politice, ci tuturor românilor.

„Cred, din acest punct de vedere, că fiecare partid reprezentat în Parlamentul României are specialişti, are oameni de bună credinţă, alături de care pot să stau la masă şi să găsim soluţii la acele probleme care astăzi fac ca românii să plătească poate cea mai scumpă energie electrică din Europa, dacă ne raportăm la veniturile oamenilor, lucru care îi face pe anumiţi oameni cu venituri mici să aleagă dacă îşi plătesc facturile, dacă îşi cumpără medicamente sau dacă îşi cumpără mâncare. Iar acest lucru, deşi poate din băncile Parlamentului nu se vede, afectează sute de mii sau chiar milioane de oameni”, a subliniat Ivan.

Nu în ultimul rând, ministrul Energiei a făcut apel la toate partidele să colaboreze pentru modificarea legislației energetice, astfel încât proiectele de infrastructură, precum hidrocentralele începute dar nefinalizate, să fie deblocate. Scopul este ca România să asigure energie ieftină pentru cetățeni și companii, să producă gaz intern și să sprijine competitivitatea industriei naționale.

Politică

