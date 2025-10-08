Ministrul de Externe Oana Țoiu se întâlnește la Washington cu Marco Rubio, secretarul de stat al SUA

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, se află miercuri la Washington D.C., unde are programate consultări oficiale cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

Potrivit agendei publice a Departamentului de Stat, întâlnirea va avea loc la 2.30 PM la sediul acestuia, adică 21.30 ora României.

Aceasta e prima întâlnire la nivel înalt cu un reprezentant al Administrației Trump după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale.

Programul vizitei include consultări politico-diplomatice ale ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, cu secretarul de Stat American, Marco Rubio și o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor membre ale American Romanian Business Council (AMRO), potrivit agendei MAE român.

În primele luni ale anului, mai mulți reprezentanți ai Administrației SUA și membri ai mișcării MAGA au criticat dur România pentru anularea alegerilor. Cei mai vehemenți au fost vicepreședintele JD Vance și miliardarul Elon Musk, consilier special al președintelui Trump, între timp plecat de la Casa Albă.

În primele luni ale anului, mai mulți reprezentanți ai Administrației SUA și membri ai mișcării MAGA au criticat dur România pentru anularea alegerilor. Cei mai vehemnți au fost vicepreședintele JD Vance și miliardarul Elon Musk, consilier special al președintelui Trump, între timp plecat de la Casa Albă.

Imediat după alegerile prezidențiale din mai, președintele Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică cu președintele Donald Trump. Cei doi au convenit o vizită în SUA a șefului statului român.