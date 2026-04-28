Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, a participat între 24 și 26 aprilie la World Policy Conference 2026, desfășurată la Chantilly, Franța, unde a susținut o intervenție în cadrul panelului dedicat viitorului Uniunii Europene. Evenimentul, considerat unul dintre cele mai importante forumuri internaționale de dezbatere pe teme de guvernanță globală, a reunit lideri politici, economici și academici din întreaga lume.

Panelul în cadrul căruia a vorbit Cătălin Predoiu a fost moderat de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Jean‑Claude Trichet, și a inclus personalități precum Thierry de Montbrial, fondatorul conferinței, Gabriel Felbermayr, director al WIFO, și Norbert Röttgen, membru al Bundestagului german.

Europa, în fața unei transformări majore

În discursul său, vicepremierul României a subliniat că Uniunea Europeană traversează o perioadă de schimbări profunde, în care trebuie să își redefinească rolul și capacitățile pentru a face față noilor provocări geopolitice, economice și de securitate.

Cătălin Predoiu a insistat asupra nevoii ca Europa să își transforme valorile în forță și capacitate de acțiune:

„Convertirea valorilor în capacitate și putere, transformarea legitimității politice în rezultate efective pentru oameni, transformarea cadrului juridic și normativ într-un instrument de putere, transformarea patrimoniului moral al Europei în loialitate democratică - acestea sunt, în opinia mea, elementele‑cheie ale noii rețete pentru Europa viitorului”.

Vicepremierul a atras atenția și asupra presiunilor externe - competiția economică și tehnologică, migrația, războiul cibernetic, interferențele străine - dar și asupra vulnerabilităților interne ale Uniunii, precum birocrația excesivă sau tensiunile dintre politicile europene și cele naționale.

„Aceasta este realitatea părții estice a continentului, în fiecare zi”

Ministrul Afacerilor Interne a evidențiat și rolul crucial al statelor din estul UE, aflate în proximitatea conflictelor și amenințărilor emergente:

„Aș dori să adaug un cuvânt despre fostele țări comuniste din estul Europei, care sunt astăzi parte a Uniunii Europene. Din cauza agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și a proximității Orientului Mijlociu, noi trăim noul context mai intens și în fiecare zi. De aceea consider că estul continentului, partea estică a Uniunii Europene și a NATO, nu mai este doar o frontieră sau o margine a Uniunii Europene și a NATO, ci este un spațiu în care se manifestă deja, cu intensitate, provocările care vor marca viitorul Europei. De aici rezultă necesitatea de a considera estul nu doar ca pe un spațiu al acestei experiențe, ci ca pe un spațiu de cunoaștere strategică. Iar această cunoaștere strategică trebuie integrată în gândirea strategică a Uniunii Europene”, a spus oficialul român.

Cătălin Predoiu a relatat și incidentul recent al prăbușirii unei drone rusești cu încărcătură explozivă la Galați.

„Aș vrea să ofer încă un argument că acestea nu sunt teorii despre Est. Cu doar câteva ore în urmă, eram online cu colegii mei din România, pentru că am avut din nou un incident. O dronă rusească a căzut, de data aceasta, într-un oraș. Era echipată cu o bombă. Este o operațiune foarte dificilă, aflată în desfășurare. Informația este publică. Am anunțat opinia publică din România și, de aceea, pot împărtăși acest lucru cu dumneavoastră. Aceasta este realitatea părții estice a continentului, în fiecare zi”, a spus ministrul român.

„Politica externă de astăzi, fără putere militară - una decentă - rămâne, din păcate, în zona idealurilor”

În cadrul dezbaterii, vicepremierul a subliniat importanța construirii unui pilon european de securitate:

„Cel mai urgent lucru este să convenim asupra viitorului nostru pilon de securitate - securitatea militară. Politica externă de astăzi, fără putere militară - una decentă - rămâne, din păcate, în zona idealurilor”.

Cătălin Predoiu a pledat și pentru consolidarea leadershipului politic european, în contextul alegerilor care urmează în mai multe state membre.

Răspunzând unei întrebări despre valul identitar din Europa, Cătălin Predoiu a afirmat că soluția pe termen lung este investiția în educație:

„Educație, educație, educație. Aceasta este cheia pe termen lung”.

Totodată, ministrul de Interne a subliniat necesitatea ca liderii europeni să fie mai aproape de cetățeni, pentru a preveni ascensiunea extremismului.

„Pe termen scurt, însă, este nevoie de efortul liderilor de a explica, de a discuta și de a fi mai aproape de oameni. Altfel, populiștii și extremiștii vor ocupa acest spațiu. Trebuie să păstrăm centrul. Centrul democratic. Recent, am discutat cu un american despre strategia pe termen lung a Europei de a construi un pilon de apărare. Mi-a spus: veți găsi o cale să faceți acest lucru, poate în trei ani, poate în cinci, poate în zece, în funcție de eforturile voastre. Dar marea întrebare privind viitorul, mi-a spus el, este dacă, într-o zi, veți fi capabili să spuneți că un grec este gata să lupte pentru un cetățean polonez. Și că un cetățean belgian, de exemplu, este gata să lupte pentru un român. Aceasta ar fi o formă de identitate legată de securitate. Iar, dincolo de aceasta, să nu uităm valorile fundamentale: libertatea, democrația, justiția și statul de drept. Acestea sunt valorile noastre”, a explicat ministrul.

Europa între NATO și noile realități globale

În finalul intervenției, Predoiu a avertizat asupra riscurilor fragmentării interne a Uniunii Europene și a respins ideea unei geometrii variabile în viitorul proiectului european:

„Europa este conectată la NATO. Trebuie să înțelegem cum regândim această relație, luând în considerare mutarea atenției americane către Indo-Pacific. Există argumente economice solide pentru existența mai multor cluburi în Uniunea Europeană, din punct de vedere economic. Dar, cu tot respectul, nu cred în teoria geometriei variabile pentru viitorul Europei. Pentru că, deși aparent poate crea unele sinergii între anumite țări, ea poate deveni o oportunitate uriașă pentru Rusia de a diversifica amenințările, de a zdruncina construcția europeană, de a pătrunde în ea și de a o dezmembra”.