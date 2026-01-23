Nicușor Dan, anunţ „foarte ferm” despre pensiile militare: „Vreau să insist pe chestiunea asta tocmai pentru a nu păţi cum am păţit în sistemul de justiţie”

Nicușor Dan a declarat că vrea să evite situația din sistemul de justiție, unde incertitudinea a determinat un val de pensionări anticipate şi a făcut precizări privind despre pensiile militarilor și ale angajaților din MAI și servicii.

În cadrul conferinței de presă din 21 decembrie, prilejuită de prezentarea noii „Strategii de apărare a țării”, Nicușor Dan a făcut precizări importante despre sistemul de pensii al cadrelor militare și al angajaților din Ministerul Afacerilor Interne și servicii.

Declarațiile sale vin pe fondul experiențelor recente din sistemul de justiție, unde incertitudinea privind noile legi a determinat mulți angajați să se pensioneze anticipat, de teamă că își vor pierde drepturile.

„Vor exista discuţii privind condiţiile de pensionare şi în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, însă cei care rămân în sistem vor beneficia de condiţiile vechii legislaţii atunci când vor alege să plece la pensie”, a declarat Nicușor Dan, dorind să liniștească personalul militar și de ordine publică.

Șeful statului a explicat faptul că temerile angajaților din sistemul de apărare și ordine publică sunt similare cu cele din sistemul de justiție, unde numeroși magistrați s-au pensionat anticipat din cauza incertitudinii legislative.

„Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare și a oamenilor din Ministerul de Interne și Servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraților se va întâmpla și în alte zone. Ceea ce vreau să transmit este că, așa cum pentru magistrați este expres că cei care îndeplinesc condițiile de pensionare, în momentul noii legi, vor beneficia de aceste condiții mai departe – adică în momentul în care se vor pensiona și aleg să rămână în sistem – există acord politic pe toate palierele pentru ca același lucru să se întâmple în sistemele de apărare, interne, servicii. Nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze”, a spus Nicuşor Dan, precizând că persoane din sistemul de justiție au ales să se pensioneze mai devreme, de teamă că noile reglementări le-ar fi redus pensiile.

El a declarat că menținerea personalului în sistem este esențială, mai ales într-un context geopolitic complicat, iar garanția păstrării drepturilor deja câștigate este necesară pentru a evita un fenomen similar celui din justiție:

„Suntem într-o situație geopolitică complicată și sistemul național de apărare este important în această perioadă. Un lucru pe care vreau să-l spun este că nu se pune problema ca cineva care azi îndeplineşte condiţiile de pensionare să nu beneficieze de aceste condiţii, indiferent dacă legea se va schimba. Şi vreau să insist pe chestiunea asta, tocmai pentru a nu păţi, aşa cum am păţit în sistemul de justiţie, ca oamenii care îndeplineau condiţiile de pensionare, speriaţi de o eventuală schimbare a legii să iasă la pensie. Deci, foarte ferm, toată lumea este de acord cu asta, cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia de aceste condiţii, indiferent de forma legii”, a garantat Nicușor Dan.