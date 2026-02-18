Grindeanu așteaptă soluția Guvernului pentru pensiile militare: „Am o problemă aici, sper să nu se ajungă la un conflict”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a salutat decizia Curții Constituționale care a validat Legea pensiilor magistraților, subliniind că aceasta aduce claritate într-un subiect intens dezbătut public.

„Evident, eu mă bucur. Este o decizie care trebuia luată. Dar nu mă puneți să comentez mai mult. Judecătorii au decis. Cred că azi s-au întrunit toate condițiile pentru a se lua o decizie. Românii aveau nevoie de asta”, a declarat Grindeanu, la Digi24.

Referitor la pensiile militare și speciale, liderul PSD a subliniat că trebuie găsită o soluție echilibrată. El a explicat că în sistem există un dezechilibru între diferite categorii profesionale.

„S-a creat un dezechilibru, vorbesc de magistrați, la care 62% brut este pensia, însă la alte categorii procentul este mai mare. Am o problemă legată de militari. Este o problemă cu cei care merg în misiuni sau în teatrele de război, mai avem și jandarmi și lucrători ai SPP. Și aici trebuie să vedem care este propunerea Guvernului”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că nu consideră normală pensionarea la o vârstă atât de mică.

„Este anormal să ieși la 50 de ani la pensie. Nu se poate așa ceva. La 50 de ani ai toată puterea de muncă, aici lucrurile trebuie să intre pe făgașul normal. Există acest dezechilibru, sper să nu se ajungă la un conflict”, a precizat Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seara că pensiile speciale pentru aceste categorii vor fi reglementate în luna martie, după ce Curtea Constituțională a stabilit constituționalitatea Legii pensiilor magistraților.