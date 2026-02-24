Ministrul Agriculturii, acuzat de AUR că i-a „furat” propunerea privind mărcile proprii înaintate CE. Cum răspunde Florin Barbu

Ministrul Agriculturii se confruntă cu critici după ce a înaintat Comisiei Europene o serie de propuneri menite să protejeze producătorii români în relația cu marile lanțuri de retail. Una dintre măsuri - limitarea mărcilor proprii ale supermarketurilor la cel mult 20% din produsele de la raft - apare și într-un proiect legislativ depus anul trecut de parlamentarii AUR, ceea ce a generat acuzații de „preluare” a ideii. Florin Barbu respinge acuzațiile, potrivit Digi24.

Florin Barbu a solicitat Comisiei Europene modificări care să asigure accesul producătorilor locali în marile magazine. Printre propuneri se numără: plafonarea mărcilor proprii la 20% din volumul vânzărilor; aplicarea unui adaos comercial identic pentru produse similare; eliminarea mecanismelor prin care pierderile comerciale sunt transferate către producători; reglementarea discounturilor astfel încât producătorii să nu fie obligați să vândă sub costul de producție.

Proiectul AUR, depus anterior în Parlament

Măsuri aproape identice au fost introduse în toamna anului trecut într-un proiect legislativ al AUR, care argumenta că expansiunea mărcilor proprii afectează concurența, producătorii autohtoni și diversitatea produselor. Proiectul prevedea și sancțiuni proporționale cu cifra de afaceri pentru retaileri.

Reacția ministrului Florin Barbu

Contactat de Digi24, ministrul a respins acuzațiile că ar fi preluat ideile AUR. El susține că demersul său urmărește exclusiv protejarea producătorilor români și echilibrarea adaosurilor comerciale. Barbu a dat exemplul diferențelor mari de preț între produsele marcă proprie și cele ale brandurilor românești, pe care le consideră nejustificate.

„Nu am promovat niciun proiect AUR. Practic, vedem în magazinul de retail că litrul de lapte marcă proprie este 5 lei, iar brandul românesc este 10 lei. Asta înseamnă că adaosul comercial pentru brandul românesc este foarte mare. Dacă se citeau cu atenție declarațiile mele și solicitările mele de modificare a Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale, se observa că am cerut ca, pe fiecare categorie de produs, adaosul comercial să fie același”, a declarat Florin Barbu.

După intervenția ministrului la Bruxelles, PSD a cerut tuturor partidelor românești reprezentate în Parlamentul European să susțină propunerile, argumentând că acestea reprezintă un interes național și o oportunitate de a proteja producătorii locali în fața practicilor marilor retaileri.

Critici din partea industriei

Reprezentanți ai comercianților mici și mijlocii avertizează, însă, că limitarea mărcilor proprii ar putea duce la scumpiri și ar afecta consumatorii cu venituri reduse. Totodată, producătorii mici care intră pe piață prin intermediul mărcilor proprii ar putea fi dezavantajați.