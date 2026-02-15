search
Scădere drastică a consumului de alimente: Ministrul Agriculturii anunță un nou plan pentru plafonarea adaosului comercial

0
0
Publicat:

Ministrul Agriculturii spune că scăderea puterii de cumpărare a redus semnificativ consumul de alimente și afectează grav industria. Florin Barbu anunță că va propune, săptămâna viitoare, un mecanism de plafonare a adaosului comercial, în funcție de nivelul inflației.

Florin Barbu anunță un nou plan pentru plafonarea adaosului comercial FOTO: Facebook/ Florin Barbu
Florin Barbu anunță un nou plan pentru plafonarea adaosului comercial FOTO: Facebook/ Florin Barbu

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenția că puterea de cumpărare a românilor a scăzut semnificativ, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%. Potrivit acestuia, situația are consecințe directe asupra unităților de procesare, care ajung să funcționeze pe pierdere.

Încă din 1 august, eu tot am spus că puterea de cumpărare şi partea de alimente în România a scăzut şi va scădea”, a afirmat ministrul, duminică seară, la Antena 3 CNN.

Impact major asupra industriei alimentare

Florin Barbu avertizează că diminuarea consumului afectează în mod direct industria alimentară, în special marile unități de procesare.

„Gândiţi-vă ce repercursiuni poate avea asupra industriei alimentare. Pentru că, atunci când aceste unităţi de procesare nu realizează volumele necesare, ei merg în pierdere. Pentru că au foarte mulţi angajaţi, aceste unităţi de procesare mari nu se opresc, merg 24 din 24, iar atunci când nu ai volumele necesare, pe care să le realize în aceste unităţi de procesare, sigur, aceste unităţi merg pe pierdere”, a explicat ministrul Agriculturii.

Plafonarea adaosului comercial, legată de inflație

În acest context, ministrul a anunțat că va propune un mecanism de plafonare a adaosului comercial, corelat cu nivelul inflației. Potrivit lui Florin Barbu, inflația se situează în prezent în jurul valorii de 10%.

„În momentul de faţă, inflaţia cred că a ajuns undeva la 10%. Am luat o decizie şi voi prezenta săptămâna viitoare, un pachet ca să nu mă mai acuze toţi economiştii şi cei care se pricep la partea de economie că intervin în piaţă. Nu mai intervin în piaţă. Intervin asupra inflaţiei, cu un mecanism foarte simplu. Sigur, va fi un act normativ”, a declarat Barbu.

Acesta a precizat că, atunci când inflația depășește pragul de 5%, adaosul comercial ar urma să fie plafonat la 20%, pentru toate produsele agroalimentare, nu doar pentru cele de bază.

Atunci când inflaţia este peste 5%, se face o plafonare a adaosului comercial, dar la toate produsele agroalimentare, nu numai la cele de bază, pentru că acel adaos comercial practicat pe alimentele de bază s-a dus pe alte produse agroalimentare”, a explicat ministrul.

Semnale și din partea Consiliului Concurenței

Florin Barbu a mai spus că inclusiv Consiliul Concurenței a identificat creșteri de preț la unele alimente care nu erau incluse în ordonanța privind alimentele de bază.

În cazul în care inflaţia este sub 5%, piaţa rămâne liberă”, a subliniat ministrul Agriculturii, reiterând că plafonarea adaosului comercial la 20% ar urma să se aplice doar în condițiile unei inflații ridicate.

