Magiunul de prune Topoloveni, desemnat numărul unu în lume de TasteAtlas pentru al patrulea an consecutiv

Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume de către TasteAtlas, platformă internațională dedicată promovării gastronomiei tradiționale și preparatelor autentice din întreaga lume.

Produsul românesc obținut fără zahăr adăugat a obținut două distincții de aur, fiind clasat pe primul loc la categoriile „Best Jams and Marmalades Types in the World” și „Best Fruit Product Types in the World”.

Magiunul de prune Topoloveni se află pe primul loc în clasamentele TasteAtlas pentru al patrulea an consecutiv.

„Această recunoaştere internaţională validează nu doar calitatea produselor noastre, ci şi valoarea patrimoniului gastronomic românesc. Demonstrează că tradiţia, autenticitatea şi respectul pentru ingrediente pot concura şi câştiga la cel mai înalt nivel internaţional. Prin această performanţă, produsele Topoloveni devin ambasadori ai brandului de ţară, oferind românilor un motiv real de mândrie şi confirmând că valorile locale pot genera excelenţă recunoscută la nivel global”, a declarat Diana Stanciulov, director comercial al Sonimpex Topoloveni, potrivit unui comunicat de presă citat de Agerpres.

Magiunul de prune Topoloveni este realizat după o rețetă tradițională, exclusiv din prune proaspete, prin fierbere lentă, fără zahăr adăugat, fără aditivi și fără conservanți. Produsul a devenit, în 2011, primul aliment românesc certificat de Uniunea Europeană cu Indicație Geografică Protejată (IGP).

De asemenea, un studiu clinic realizat la Institutul Național „NC Paulescu” de Diabet și Nutriție a arătat că magiunul poate fi consumat și de persoanele cu diabet, cu acordul medicului.

Pe lângă magiunul de prune, compania Sonimpex Topoloveni produce o gamă variată de preparate din fructe și legume, precum dulcețuri, gemuri și zacuscă, toate realizate după rețete proprii. Produsele sunt 100% naturale, fără zahăr adăugat, fără E-uri, conservanți sau aditivi, iar denumirea „Topoloveni” este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

TasteAtlas este o platformă internațională care promovează gastronomia tradițională și preparatele autentice din întreaga lume. Clasamentele sale sunt realizate pe baza evaluărilor utilizatorilor, a opiniilor experților culinari și a cercetărilor documentate.