Ministerul Digitalizării stimulează investițiile mediului privat în activități de cercetare-dezvoltare

Ministerul Digitalizării a clarificat cadrul legislativ pentru stimularea investițiilor mediului privat în activități de cercetare-dezvoltare.

Legislația fiscală în vigoare prevedea deducerile pentru cheltuielile eligibile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, dar exista obligația constituirii registrului experților pentru încadrarea activităților ca fiind de cercetare-dezvoltare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja „a semnat ieri ordinul privind constituirea Registrului național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare – REXCD, a metodologiei de selecție pentru Corpul de experți și a normelor metodologice privind expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare”.

“După o muncă de câteva luni, împreună cu experți din Ministerul Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în consultare cu mediul privat, am reușit să clarificăm o problemă care trena de ani de zile. Practic, deși codul fiscal prevede facilitați pentru investițiile private în cercetare-dezvoltare, companiile erau reticente în accesarea acestor beneficii, din cauza lipsei de claritate a cadrului legislativ, ceea ce ducea la o abordare neunitară din partea organului fiscal. Prin ordinul semnat ieri la nivelul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), împreună cu ordinul comun cu Ministerul Finanțelor de acum două săptămâni, punem la punct sistemul de certificare a activităților private de cercetare-dezvoltare.

De la 1 ianuarie 2023, sistemul va fi pe deplin funcțional, împreună cu registrul experților, ceea ce va asigura un cadru transparent, obiectiv și predictibil pentru investițiile private în cercetare-dezvoltare. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la rezolvarea acestor aspecte, așa cum am promis la preluarea mandatului de ministru. România are astfel șansa să recupereze decalajul de finanțare în raport cu media UE în ceea ce privește investițiile private în cercetare-dezvoltare, ingredient cheie pentru modelul de dezvoltare economică de care România Viitorului are nevoie”, a declarat Sebastian Burduja.

Conform sursei citate, prin ordinul semnat, MCID propune constituirea Corpului de experți și a Registrului REXCD, corespunzător domeniilor și subdomeniilor din SNCISI 2022-2027 aprobată prin H.G. nr. 933/2022, cu o structură cadru predefinită.

”Acum, prin punerea la dispoziția contribuabililor de reguli și norme clare, și mai ales a unui corp de experți format din cercetători calificați, cu experiență în evaluarea și derularea proiectelor de cercetare-dezvoltare, MCID contribuie la crearea unui climat de încredere, previzibil și transparent pentru contribuabili și organul fiscal, în aplicarea efectivă a facilității fiscale prevăzută la art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, indică sursa citată.