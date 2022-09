România vrea să deschidă în Silicon Valley un oficiu românesc pentru știință și tehnologie

Ministrul Cercetării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, a declarat că se fac eforturi pentru deschiderea unui oficiu românesc pentru ştiinţă şi tehnologie (ROST) în Silicon Valley.

"Ne-am uitat la ce au făcut alte state şi ele nu doar au primit prin agenţii în ţară investitori, ci sunt state care şi-au creat un hub în Silicon Valley unde au pus câţiva oameni, poate să fie un hub foarte micuţ, dar abil şi au atras de acolo investiţii de mare valoare adăugată. România are la Bruxelles un oficiu de ştiinţă şi tehnologie, se numeşte ROST (Romanian Office for Science and Technology - n.r.) şi lucrăm intens să operaţionalizăm un al doilea punct al ROST în Silicon Valley. În noiembrie mă voi afla în Silicon Valley şi la Washington pentru a înainta şi cu acest plan", a spus ministrul.

Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 787 din 14 iulie 2005 cu scopul întăririi legăturilor de colaborare cu comunitatea ştiinţifică europeană.

Misiunea Oficiului este de:

a promova participarea cercetătorilor români, inclusiv a tinerilor cercetători, precum şi a universităţilor, institutelor de cercetare-dezvoltare, întreprinderilor mici şi mijlocii, industriei, serviciilor şi organizaţiilor neguvernamentale la programele de cercetare ale Uniunii Europene,

a prezenta eficient politica de cercetare, dezvoltare şi inovare şi potenţialul ştiinţific şi tehnologic românesc instituţiilor cu care se intră în contact la nivel european;

a sprijini şi promova colaborarea dintre firmele industriale şi de servicii, universităţi şi institute de cercetare pentru participarea în comun la consorţii europene pentru proiecte de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare;

a stimula formarea, la nivel naţional, de grupuri de interes de nivel european prin focalizarea competenţelor existente la nivel naţional în domenii prioritare în cercetarea europeană pentru creşterea şanselor de participare la proiecte/programe europene.

În acest scop, următoarele categorii de servicii vor fi oferite instituţiilor şi comunităţii ştiinţifice:

Promovarea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare din România;

Căutare şi facilitare legături cu parteneri europeni;

Diseminare şi promovare specifică;

Facilitare legături cu instituţii europene, cu organisme similare, pentru instituţii şi organizaţii naţionale;

Recomandări privind buna practică europeană în domeniul cercetare-dezvoltare-inovare.

Rezultate aşteptate pe termen lung sunt:

atingerea unui nivel de participare a comunităţii ştiinţifice româneşti la programele cadru de cercetare comparabil cu media europeană;

creşterea graduală a integrării comunităţii ştiinţifice româneşti la programele cadru de cercetare.