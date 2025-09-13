search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Ionuț Moșteanu spune că Boloș că l-ar fi învățat pe Ciolacu să evite rectificarea bugetară: „Erau ca doi bobi într-o păstaie, împreună au făcut lucrurile astea"

Publicat:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susține că fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, ar fi cel care l-a „învățat” pe Marcel Ciolacu să nu facă rectificare bugetară și să folosească banii din fondul de rezervă al Guvernului.

FOTO: Inquam Photos/George Călin
FOTO: Inquam Photos/George Călin

„Eu sunt sigur, 90%, că Marcel Boloş i-a dat această perspectivă şi a inventat această găselniţă. Este un tip foarte creativ din punctul ăsta de vedere. Şi eu am o solidă bănuială că Marcel Boloş l-a învăţat pe Marcel Ciolacu această schemă, schemă de pe urma căreia suferim şi acum şi cu toţii.

Pentru că e foarte, foarte greu să reduci deficitul în momentul în care creşti cheltuieli structurale, în momentul în care ai o supra-contractare fără precedent pe toate palierele mari de cheltuieli, fie că e vorba de investiţii în infrastructura rutieră, proiectele pe Anghel Saligny, proiecte pe PNRR, proiectele care sunt la Compania Naţională de Investiţii. Au aruncat cu bani şi au zis: ”Faceţi contracte, semnaţi, daţi drumul, că le rezolvăm noi cumva”, a afirmat Moșteanu. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 13 septembrie, în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV.

Acesta a adăugat că tandemul format din Ciolacu şi Boloş „a făcut harcea-parcea tot bugetul”, ceea ce a dus la un deficit de 9,3% în 2024 – un nivel comparabil cu cel din timpul crizei economice din 2008-2009 sau al pandemiei.

„Nu ştiu dacă a spus Marcel Ciolacu, dar cumva asta s-a întâmplat. Arăta că nu-i pasă de deficit. Şi a făcut harcea-parcea tot bugetul. Şi, iată, am ajuns să avem deficit în 2024 ca pe vremea crizei economice din 2008-2009 sau ca în vremea pandemiei, deşi n-am avut nici război, nici pandemie, nici criză economică. A fost doar Marcel Ciolacu la butoane şi iată unde am ajuns. Acum, cred în acelaşi timp că Marcel Boloş, care atunci era ministru de Finanţe, era foarte lăudat de Marcel Ciolacu. Erau ca doi bobi într-o păstaie. Şi împreună au făcut lucrurile astea, pentru că nu poţi să eviţi rectificarea într-un an de capul tău ca prim-ministru. Ce a făcut în 2023 acest tandem - Marcel Ciolacu cu Marcel Boloş - este fără precedent. Ei practic atunci n-au făcut rectificare. Au dezangajat banii din alte investiţii, le-au mutat în fondul de rezervă, le-a pus cu pixul Marcel Ciolacu”, a spus Moșteanu.

Moşteanu a subliniat că actualul Guvern condus de Ilie Bolojan caută zilnic soluţii pentru reducerea cheltuielilor structurale, însă procesul este unul dificil.

Afirmaţiile sale vin în contextul dezvăluirilor făcute recent de Marcel Boloş, care a declarat că l-a avertizat de „cel puţin şase ori” pe Marcel Ciolacu, în 2024, că deficitul bugetar „se duce în cap”. Potrivit acestuia, reacţia fostului premier ar fi fost că „îl doare în organul genital” de deficit.

În replică, Marcel Ciolacu a negat afirmaţiile, precizând că nu obişnuieşte să folosească un astfel de limbaj: „Eu nu… nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”, a declarat fostul premier.

