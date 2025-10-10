Mihai Fifor îl critică pe Ilie Bolojan, după ce premierul a amenințat primarii cu dosare penale: „Teroarea cătușelor nu ține loc de reformă”

Deputatul PSD și liderul filialei Arad, Mihai Fifor, critică dur modul în care premierul Ilie Bolojan a avertizat primarii și președinții de consilii județene privind obligația plății contribuțiilor la CAS și CASS.

„Da, știm refrenul «la farmacie!», domnule Bolojan... știm. Nu am uitat nici cum unul care acum e consilier prezidențial urla și țopăia în Piața Victoriei «cine nu sare...». Știm. Ați vrea, probabil, dacă s-ar putea, să reînviați anii de glorie ai PDL-ului, când, dacă nu te aliniai, ți se trântea rapid un dosar și erai jugănit în piața publică. Din fericire, domnule Bolojan, nu mai merge așa. Țara asta nu se mai poate conduce cu teroarea cătușelor – reforma pe ritm de cătușe. Nu vom mai permite asta niciodată. Și, dacă așa credeți că veți guverna, nu contați pe PSD. Nu putem fi tovarăși în asemenea atitudine și mentalitate”, a scris Fifor pe Facebook.

PSD respinge modul în care premierul avertizează autoritățile locale

Mihai Fifor subliniază că PSD „denunță și respinge categoric maniera în care premierul Bolojan a înțeles să-i avertizeze pe primari și pe președinții de consilii județene în legătură cu obligația plății CAS și CASS”. El atrage atenția: „Nu amenințarea cu pușcăria rezolvă problema! Edilii locali nu sunt de rea-credință și cu atât mai puțin pot fi tratați ca potențiali infractori. Premierul ar trebui să îi considere parteneri de dialog, nu ținte ale frustrărilor sale, măcar pentru motivul că sunt aleși de oameni și, deci, au cea mai deplină legitimitate democratică”.

Social-democrații spun că problemele reale ale administrațiilor locale provin din lipsa resurselor financiare. „Guvernul nu doar că nu mai asigură alocările uzuale, dar a ajuns să ia din resursele primăriilor și consiliilor județene sub diverse pretexte”, precizează Fifor.

„Primarii nu pot fi acuzați pentru haosul bugetar creat la centru. În ultimă instanță, dincolo de bani, problema este de atitudine și de mentalitate. Premierul Bolojan rămâne prizonierul conduitei arbitrare, de baron local care taie și spânzură, din vremea când era primar la Oradea ori președinte al Consiliului Județean Bihor. Dar România nu mai poate fi condusă așa. Teroarea cătușelor nu ține loc de reformă, iar amenințările nu pot ține loc de guvernare”, a mai afirmat Fifor.

Deputatul PSD subliniază că partidul său are obligația de a sancționa astfel de derapaje: „Avem deplină îndreptățire să cerem dialog, colaborare, respect și aplicarea cu bună-credință a protocolului de coaliție. În egală măsură, avem datoria să denunțăm excesele și să apărăm principiile democratice. Depinde doar de premierul Bolojan dacă dorește să rămână în logica conflictului și a forței, sau dacă înțelege că România are nevoie de un lider care ascultă, nu amenință. Un lider care construiește, nu impune prin frică”.

Răspunsul premierului Bolojan

În replică, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu există motive de blocaje în administrația centrală sau locală. El a adăugat că săptămâna viitoare vor fi făcute modificările necesare pentru păstrarea limitărilor obligatorii, dar se vor elimina constrângerile minore legate de reparații sau funcționarea normală.

„Fiecare trebuie să-și aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficiență sau lipsa de predictibilitate în cheltuieli”, a avertizat Bolojan. Premierul a mai precizat că săptămâna viitoare va publica lista cu toate primăriile și autoritățile publice care, în luna august, au înregistrat restanțe la plată.

„Practicile anterioare prin care Guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile premeditate, declanșate din local, nu vor mai funcționa”, a concluzionat el.