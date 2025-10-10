search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mihai Fifor îl critică pe Ilie Bolojan, după ce premierul a amenințat primarii cu dosare penale: „Teroarea cătușelor nu ține loc de reformă”

0
0
Publicat:

Deputatul PSD și liderul filialei Arad, Mihai Fifor, critică dur modul în care premierul Ilie Bolojan a avertizat primarii și președinții de consilii județene privind obligația plății contribuțiilor la CAS și CASS.

Mihai Fifor îl critică pe premierul Ilie Bolojan FOTO: Arhivă
Mihai Fifor îl critică pe premierul Ilie Bolojan FOTO: Arhivă

„Da, știm refrenul «la farmacie!», domnule Bolojan... știm. Nu am uitat nici cum unul care acum e consilier prezidențial urla și țopăia în Piața Victoriei «cine nu sare...». Știm. Ați vrea, probabil, dacă s-ar putea, să reînviați anii de glorie ai PDL-ului, când, dacă nu te aliniai, ți se trântea rapid un dosar și erai jugănit în piața publică. Din fericire, domnule Bolojan, nu mai merge așa. Țara asta nu se mai poate conduce cu teroarea cătușelor – reforma pe ritm de cătușe. Nu vom mai permite asta niciodată. Și, dacă așa credeți că veți guverna, nu contați pe PSD. Nu putem fi tovarăși în asemenea atitudine și mentalitate”, a scris Fifor pe Facebook.

PSD respinge modul în care premierul avertizează autoritățile locale

Mihai Fifor subliniază că PSD „denunță și respinge categoric maniera în care premierul Bolojan a înțeles să-i avertizeze pe primari și pe președinții de consilii județene în legătură cu obligația plății CAS și CASS”. El atrage atenția: „Nu amenințarea cu pușcăria rezolvă problema! Edilii locali nu sunt de rea-credință și cu atât mai puțin pot fi tratați ca potențiali infractori. Premierul ar trebui să îi considere parteneri de dialog, nu ținte ale frustrărilor sale, măcar pentru motivul că sunt aleși de oameni și, deci, au cea mai deplină legitimitate democratică”.

Social-democrații spun că problemele reale ale administrațiilor locale provin din lipsa resurselor financiare. „Guvernul nu doar că nu mai asigură alocările uzuale, dar a ajuns să ia din resursele primăriilor și consiliilor județene sub diverse pretexte”, precizează Fifor.

„Primarii nu pot fi acuzați pentru haosul bugetar creat la centru. În ultimă instanță, dincolo de bani, problema este de atitudine și de mentalitate. Premierul Bolojan rămâne prizonierul conduitei arbitrare, de baron local care taie și spânzură, din vremea când era primar la Oradea ori președinte al Consiliului Județean Bihor. Dar România nu mai poate fi condusă așa. Teroarea cătușelor nu ține loc de reformă, iar amenințările nu pot ține loc de guvernare”, a mai afirmat Fifor.

Deputatul PSD subliniază că partidul său are obligația de a sancționa astfel de derapaje: „Avem deplină îndreptățire să cerem dialog, colaborare, respect și aplicarea cu bună-credință a protocolului de coaliție. În egală măsură, avem datoria să denunțăm excesele și să apărăm principiile democratice. Depinde doar de premierul Bolojan dacă dorește să rămână în logica conflictului și a forței, sau dacă înțelege că România are nevoie de un lider care ascultă, nu amenință. Un lider care construiește, nu impune prin frică”.

Răspunsul premierului Bolojan

În replică, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu există motive de blocaje în administrația centrală sau locală. El a adăugat că săptămâna viitoare vor fi făcute modificările necesare pentru păstrarea limitărilor obligatorii, dar se vor elimina constrângerile minore legate de reparații sau funcționarea normală.

„Fiecare trebuie să-și aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficiență sau lipsa de predictibilitate în cheltuieli”, a avertizat Bolojan. Premierul a mai precizat că săptămâna viitoare va publica lista cu toate primăriile și autoritățile publice care, în luna august, au înregistrat restanțe la plată.

Practicile anterioare prin care Guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile premeditate, declanșate din local, nu vor mai funcționa”, a concluzionat el.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
gandul.ro
image
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Ce lovitură: PATRU ani pentru un sărut
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
observatornews.ro
image
SINGURUL oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
cancan.ro
image
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
prosport.ro
image
Tabel cu reducerea vârstei standard pentru cei cu grupa I de muncă
playtech.ro
image
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-BU-NI-E în preliminariile CM! Au câștigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri marcate de Aubameyang
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Carambol pe Autostrada A1! Două persoane au fost rănite după ce cinci mașini și un TIR s-au ciocnit
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Declarații șocante făcute de Toto Dumitrescu în fața judecătorilor. Ce a spus despre consumul de droguri
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 11-17 octombrie. Patru zodii sunt campioanele zodiacului, iar un nativ e protejat de Dumnezeu
click.ro
image
Celebrul barman Valentin Luca a asociat vedetele cu cocktailurile! Ce băuturi veritabile se potrivesc cu Smiley, Delia, Andreea Marin sau Andreea Esca
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde