Mesajul ministrului Pîslaru de 1 Mai: „Mi-ar plăcea să muncim, nu să şobolănim prin Parlament cu moţiuni de cenzură”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a transmis joi un mesaj de 1 Mai, Ziua internaţională a Muncii, el arătând că i-ar plăcea cu toţii să stăm să muncim şi nu să şobolănim prin Parlament cu moţiuni de cenzură.

”Aş vrea să mulţumesc tuturor celor care muncesc şi ţin, pun umărul la construcţia acestei ţări, şi în acelaşi timp mă uit şi la diaspora cei care muncesc în afara ţării. Mi se pare o zi în care, pe lângă mici şi grătare, trebuie să ne gândim foarte mult că munca, până la urmă, construieşte această ţară”, a spus Dragoş Pîslaru.

El a continuat: ”Şi da, mi-ar plăcea cu toţii să stăm să muncim şi nu să stăm să şobolănim prin Parlament cu moţiuni de cenzură”.

Mesajul lui Pîslaru vine la două zile după ce PSD și AUR au depus oficial o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Aceasta a fost semnată de peste 251 de parlamentari, iar votul este programat pentru marți, 5 mai.

Termenul invocat de Pîslaru face referire la momentul în care premierul Bolojan a folosit cuvântul șobolan ca „exemplu metaforic” pentru a descrie „devalizarea bugetului public”:

„Gândiți-vă că în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, care sunt ca niște rozătoare care-ți rod acele alimente și, foarte plastic știți am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Nu e rostul meu, dar asta am încercat, să fac lumină acolo și asta a deranjat”, a declarat premierul Bolojan la RRA.