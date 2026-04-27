Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Video Dragoș Pîslaru preia mandatul de la Ministerul Muncii. „Avem discrepanțe salariale. Toate sunt o consecință directă a deciziilor din trecut”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, preia luni mandatul de ministru interimar al Ministerului Muncii, acesta anunțând într-o conferință de presă care sunt prioritățile sale la acest minister.

Ministrul Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru preia mandatul de la Ministerul Muncii. Foto gov.ro

„Ministerul Muncii este despre speranță și despre soluții. Este despre cei care muncesc, dar și despre oameni vulnerabili, despre seniorii și copiii noștri.

Știm că dincolo de cifre, vorbim despre oameni și despre veniturile oamenilor.

Sunt conștient că preiau această responsabilitate într-un moment complicat. Vorbim de reformele asumate prin PNRR: Data limită este 31 august. Reforma vitală este Legea salarizării unitare. Vorbim însă și despre alte subiecte care trenează. Un subiect crucial este dezinstituționalizarea persoanelor vulnerabile, fie vârstnice, fie cu dizabilități, fie copii.

Revenind la legea salarizării, aș vrea să transmit un mesaj: suntem în această circumstanță după ce a fost adoptată în PNRR în 2021. De atunci, deși a existat sprijin, a fost parcată până foarte recent.

Avem discrepanțe salariale. Toate sunt o consecință directă a deciziilor din trecut”, a spus Pîslaru.

Ministrul a amintit că avem un deficit bugetar mare și asta înseamnă că avem un spațiu fiscal limitat.

„Ne concentrăm pe inechitățile salariale. Salariile din sectorul public ar trebui să crească în conformitate cu mersul economiei. Dacă facem o indexare, inegalitățile vor crește. Încercăm să creăm din nou acele familii salariale, astfel încât să avem o ierarhie care pleacă de la președintele României și ajunge la debutanți.

Ambiția este să corectăm aceste grile, într-o anvelopă bugetară care urmează să fie echilibrată”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

El a afirmat că Florin Manole i-a transmis o variantă, care nu este definitivată și nu va scoate proiectul în transparență până nu are date despre impactul bugetar.

„Calendarul este strâns, pentru că trebuie rezolvat până la 31 august. Legea salarizării nu ar trebui să fie politizată.

Indiferent de contextul politic statul trebuie să funcționeze, angajamentele trebuie să fie respectate”, a spus el.

„Demnitarii nu și-au mărit salariile din 2017, să arate cât suferă ei pentru țară”

Vorbind despre salariile demnitarilor, el a spus că aceștia nu și-au crescut salariile din 2017, ca să arate cât de mult au suferit ei pentru țară.

„Dar au bolizi, ceausuri de lux, ceea ce înseamnă că au venituri din alte surse”, a spus ministrul, întrebându-se „din ce trăiesc demnitarii”.

„Aș prefera mai degrabă să am niște oameni bine plătiți care să servească cu adevărat poporul. Grilele vor respecta strict coeficienții”, a spus Pîslaru.

Legea salarizării este un top de sute de pagini, a adăugat oficialul, susținând că varianta apărută în spațiul public a suferit „cu siguranță” modificări.

„Sunt două părți ale legii, prima legată de principii, sporuri, chestiuni care arată structura de salarizare. Pe aceste teme ar trebui să avem consultări cu cei direct interesați (...) vom scoate în transparență și apoi o vom îmbunătăți”, a spus Pîslaru, precizând că în lege va fi stipulat în mod expres că salariile aflate în plată nu vor scădea.

Dragoș Pîslaru a anunțat, joi, că va lua prelua funcția de ministru interimar la conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în locul fostului ministru social-democrat, Florin Manole.

Este un portofoliu pe care îl cunosc îndeaproape și pe care l-am gestionat și anterior. Știu foarte bine cât de importante sunt deciziile din acest domeniu și cât de mare este responsabilitatea pe care o avem față de oameni. Preiau această responsabilitate într-un moment complicat, în care România are nevoie, mai mult ca oricând, de stabilitate, seriozitate și continuitate în actul de guvernare”, se arată în mesajul publicat de ministrul Dragoș Pîslaru.

În strategia acestuia de guvernare el își propune să ducă la capăt reformele asumate prin PNRR. Cea mai importantă dintre ele, scrie Pîslaru, este legea salarizării unitare, reformă despre care precizează că este „echitate, predictibilitate și sustenabilitate în sistemul public”.

Voi depune tot efortul astfel încât lucrurile să meargă mai departe în ordinea corectă, cu seriozitate și profesionalism, din respect pentru români și pentru România”, a conchis Pîslaru.

Reamintim că joi după amiază, cei șase miniștri PSD, între care și Florin Manole, fostul ministru al Muncii, și-au dat demisiile, după ce premierul Bolojan a spus ferm că nu va părăsi funcția iar social-democrații i-au retras sprijinul politic luni, 20 aprilie.

