Prioritatea noului ministru al Muncii. Ce spune Dragoș Pîslaru despre legea salarizării unitare

Dragoș Pîslaru a anunțat, joi, că va lua prelua funcția de interimat la conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în locul fostului ministru social-democrat, Florin Manole.

„Este un portofoliu pe care îl cunosc îndeaproape și pe care l-am gestionat și anterior. Știu foarte bine cât de importante sunt deciziile din acest domeniu și cât de mare este responsabilitatea pe care o avem față de oameni. Preiau această responsabilitate într-un moment complicat, în care România are nevoie, mai mult ca oricând, de stabilitate, seriozitate și continuitate în actul de guvernare”, se arată în mesajul publicat de ministrul Dragoș Pîslaru.

În strategia acestuia de Guvernare el își propune să ducă la capăt reformele asumate prin PNRR. Cea mai importantă dintre ele, scrie Pîslaru, este legea salarizării unitare, reformă despre care precizează că este „echitate, predictibilitate și sustenabilitate în sistemul public”.

„Voi depune tot efortul astfel încât lucrurile să meargă mai departe în ordinea corectă, cu seriozitate și profesionalism, din respect pentru români și pentru România”, a conchis Pîslaru.

Reamintim că joi după amiază, cei șase miniștri PSD, între care și Florin Manole, fostul ministru al Muncii, și-au dat demisiile, după ce premierul Bolojan a spus ferm că nu va părăsi funcția iar social-democrații i-au retras sprijinul politic luni.