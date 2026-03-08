Mesaj controversat de 8 Martie: Șoșoacă le urează „La mulți ani” femeilor cu o fotografie a lui Putin

Eurodeputata Diana Șoșoacă a stârnit reacții pe rețelele sociale după ce a transmis un mesaj de Ziua Internațională a Femeii însoțit de o imagine cu președintele rus Vladimir Putin, despre care susține că i-ar fi fost trimisă chiar de acesta.

Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook în dimineața zilei de 8 martie. În postare, Șoșoacă le transmite urări femeilor și spune că imaginea cu liderul de la Kremlin ar fi fost primită direct de la acesta.

„La multi ani minunați, domnișoarelor si doamnelor! Împărtășesc cu voi ce mi-a trimis azi-dimineață, Președintele Vladimir Putin! Sa fiți iubite si fericite”, este mesajul publicat de eurodeputată.

Fotografia care însoțește postarea îl arată pe Vladimir Putin într-o imagine stilizată, ținând în mână un buchet de flori, într-un gest simbolic de felicitare pentru Ziua Femeii.

Val de reacții critice în comentarii

Postarea a generat numeroase reacții din partea utilizatorilor, iar o parte dintre comentarii au fost critice sau ironice la adresa afirmației că fotografia ar fi fost trimisă personal de liderul rus. Un internaut a comentat: „Dacă asta ți-a trimis, eu sunt popă.( si nu sunt).”

Un alt comentariu critic spune: „Penibil gest. Al ambilor! Ce-or fi simțind mamele rușilor și ucrainenilor morți în război de 4 ani încoace văzând această postare, doamnă Şoşoacă? O întrebare retorică, evident. Că niciunul dintre voi nu are vreo fărâmă de empatie ca să poată măcar încerca să simtă ceva!”

Alți utilizatori au reacționat și mai direct: „Numai că putin nu aduce flori, ci gloanţe”.

Legături și apariții alături de oficiali ruși

Nu este pentru prima dată când Diana Șoșoacă apare în contexte legate de oficiali din Rusia. La finalul anului trecut, ea a participat la un eveniment organizat la Soci, unde s-a fotografiat alături de Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și cunoscut pentru pozițiile sale puternic antioccidentale.

Tot anul trecut, Șoșoacă a afirmat că l-ar fi întâlnit și pe Vladimir Putin, în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia aniversării a 20 de ani de la lansarea postului de televiziune Russia Today, cunoscut pentru rolul său în propaganda mediatică a Kremlinului.