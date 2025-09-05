Ciolacu: Pe lângă tăieri legitime de privilegii și de control eficient al costurilor publice, România are nevoie de un Plan de Stimulare a Economiei

Marcel Ciolacu a analizat vineri, 5 septembrie, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025 care dovedesc că, la finalul mandatului său de premier a lăsat România „pe locul doi la creștere economică în UE, la egalitate cu Croația și puțin sub Danemarca”.

„Este un argument clar că, atât timp cât nu tai investiții și nu panichezi populația și firmele vorbind doar despre concedieri și austeritate, ci dimpotrivă, stimulezi marile proiecte de dezvoltare a țării și consumul intern, economia țării poate crește!”, a transmis Marcel Ciolacu, printr-un mesaj pe FB.

Fostul premier consider că proiectele de investiții sunt obligatorii, fiindcă produc „efecte de multiplicare economică pe termen lung”.

„Eu nu am privit banii cheltuiți pe autostrăzi, spitale sau proiecte locale de alimentare cu apă și gaze drept riscuri la adresa deficitului bugetar! Consider în continuare că asemenea proiecte de investiții sunt obligatorii, fiindcă produc efecte de multiplicare economică pe termen lung.

Iată un exemplu despre un efect major și rapid al unei investiții într-un domeniu strategic, ușor de înțeles. Anul trecut, guvernul pe care l-am condus a acordat fermierilor români granturi de 2 miliarde de euro din fonduri europene și 1,5 miliarde de euro de la bugetul național. Efectul este că așteptăm anul acesta un record absolut al ultimiilor 30 de ani atât în producția culturilor de toamnă, cît și în zootehnie. Ceea ce poate va fi o ancoră solidă pentru economia noastră și în al treilea trimestru din 2025”, a explicat Ciolacu.

În finalul postării, Marcel Ciolacu spune că „România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii și de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei”.

„Știu că la asta au lucrat colegii din PSD și că îl vor prezenta în perioada următoare. Sper ca acest plan să fie aprobat de Guvern și pus rapid în practică, pentru că doar așa această guvernare probează că are încredere în economia României!”, a încheiat Marcel Ciolacu.