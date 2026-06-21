Manfred Weber (PPE) îl felicită pe Ilie Bolojan pentru realegerea la șefia PNL: „Astăzi, România are nevoie de un PNL puternic”

Președintele Partidului Popularilor Europeni (PPE), Manfred Weber, l-a felicitat pe Ilie Bolojan pentru realegerea în funcția de președinte al Partidului Național Liberal. El a subliniat importanța unui partid de centru-dreapta puternic într-o perioadă marcată de provocări politice și economice.

Mesajul liderului PPE a fost transmis după Congresul extraordinar al PNL desfășurat duminică, 21 iunie, la București, unde Ilie Bolojan a fost reales președinte al formațiunii cu 1.769 de voturi.

„Felicitări, Ilie Bolojan, pentru realegerea ta ca președinte al PNL. Cetățenii caută claritate și leadership. Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta, care au curajul să reformeze, să guverneze responsabil și să apere valorile europene. Astăzi, România are nevoie de un PNL puternic”, a transmis Manfred Weber pe Facebook.

Bolojan, reales cu o majoritate covârșitoare

La Congresul extraordinar al PNL au participat 1.886 de delegați. Au fost exprimate 1.842 de voturi, dintre care 44 au fost anulate, iar 73 au fost declarate nule. Ilie Bolojan a obținut 1.769 de voturi favorabile și a fost ales pe baza moțiunii „Modernizare cu Rădăcini”.

Noua echipă de conducere a partidului îi include pe Dan Motreanu, în funcția de prim-vicepreședinte, Robert Sighiartău ca secretar general, precum și pe Mircea Abrudean, Oana Gheorghiu, Gabriela Horga, Alexandru Muraru, Siegfried Mureșan, Dragoș Pîslaru, Ioan Popa și Florin Roman în funcțiile de vicepreședinți.

„Vă mulțumesc pentru susținere. Vă mulțumesc pentru că ați venit din toată țara astăzi la București! Să aveți drum bun spre județele dumneavoastră”, a transmis Ilie Bolojan după anunțarea rezultatelor.

Discuție telefonică între Weber și Bolojan înainte de Congres

Mesajul de felicitare vine la doar câteva zile după ce Manfred Weber a anunțat că a purtat o discuție telefonică cu Ilie Bolojan despre situația politică din România și prioritățile guvernării.

Liderul PPE a precizat că i-a mulțumit premierului interimar pentru politicile promovate și a subliniat necesitatea continuării reformelor.

„România trebuie să își continue drumul spre reforme și modernizare. Aceasta este așteptarea cetățenilor, aceasta este ceea ce va face România mai puternică în viitor și aceasta este angajamentul pe care Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal și l-au asumat”, a afirmat joi, 18 iunie, Manfred Weber.