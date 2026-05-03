Ciucu exclude două nume vehiculate pentru funcția de premier tehnocrat: „Ar semăna cu guvernarea Cioloș, care a fost «bumbăcită»”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a comentat scenariul privind desemnarea unui premier tehnocrat în cazul schimbării Guvernului, excluzând două nume vehiculate.

Primarul Capitalei și prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu, a comentat duminică, la Antena 3 CNN, discuțiile din spațiul public privind posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să desemneze un premier tehnocrat, în eventualitatea în care actualul Executiv condus de Ilie Bolojan ar fi demis în urma moțiunii de cenzură programate la vot pe 5 mai.

Vă reamintim principalele patru nume vehiculate în spaţiul public ca potenţiali candidaţi la fotoliul de premier, din postura de tehnocraţi: Anca Dragu (guvernator al Băncii Naționale din Republica Moldova, n.r.), Șerban Matei (director al Direcției Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României, n.r.), Radu Burnete, consilierul președintelui, şi Dragoș Pîslaru, care acum figurează ca ministru pe un post al PNL.

În acest context, Ciprian Ciucu a respins categoric două dintre aceste variante, precizând că Dragoș Pîslaru nu este în mod sigur în acest scenariu. El a afirmat că a discutat direct cu acesta, iar poziția sa este că un astfel de guvern ar putea repeta experiența unui executiv tehnocrat precedent (Guvernul Cioloş – n.r.), care a fost puternic contestat politic.

„Dragoș Pîslaru cu siguranță nu va fi. Am vorbit cu dânsul personal și nu crede într-un astfel de scenariu, care ar semăna foarte mult cu guvernarea Cioloș, care a fost «bumbăcită», ca să mă exprim așa, de către Partidul Social Democrat. Nu credem în bunele lor intenții”, a declarat Ciucu, sugerând că un astfel de executiv ar fi vulnerabil în actualul climat politic.

În ceea ce privește alte nume vehiculate, primarul a fost rezervat. Despre Anca Dragu a spus că îi este greu să creadă într-o astfel de variantă, iar despre ceilalți posibili candidați a afirmat că nu deține suficiente informații pentru a comenta.

„De doamna Dragu nu știu, dar tare mi-ar fi greu să cred, iar de ceilalți doi nu știu, așa că nu pot comenta”, a declarat Ciprian Ciucu.

În același timp, liderul liberal a nuanțat ideea de „tehnocrat”, susținând că în realitate există politicieni care, deși au experiență în viața publică, se comportă mai degrabă ca tehnocrați în exercitarea funcției executive.

În acest sens, el l-a indicat pe Ilie Bolojan ca exemplu, apreciind că stilul său de guvernare este unul orientat pe eficiență administrativă, chiar dacă acest lucru îi atrage critici inclusiv în interiorul partidului.

„Cel care, deși este un politician vechi, se comportă la guvern ca un tehnocrat, este chiar Ilie Bolojan. Și asta i se reproșează foarte mult, inclusiv în partid: că se comportă mai degrabă ca un tehnocrat decât ca un politician. Acesta este tehnocratul”, a afirmat el.

Întrebat dacă, în eventualitatea căderii Guvernului, și-ar dori ca președintele să-l propună din nou pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, Ciprian Ciucu a evitat un răspuns tranșant.

„Nu m-am gândit la asta”, a spus el scurt.