Ludovic Orban spune că Nicușor Dan „a fost pus cu spatele la zid” în momentul în care PNL l-a desemnat pe Siegfried Mureşan

Ludovic Orban, fost prim-ministru şi fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, este de părere că şeful statului ”a fost pus cu spatele la zid” în momentul în care PNL l-a desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier.

"Asta cu... că dă vina pe partide şi că Nicuşor Dan nu-şi face treaba şi nu îşi exercită atribuţiile constituţionale pentru că partidele nu se înţeleg între ele, asta e povestea cu cocoşul roşu, e o aiureală, e o declaraţie fără niciun fel de fundament. Are propuneri de premier, are propunerea Siegfried Mureşan formulată de PNL-USR-UDMR, are propunerea Grindeanu formulată de PSD, mai are şi propunerea Victor Ponta, grupul Uniţi pentru România. Deci are de unde să aleagă, nu mai poate să zică că nu are de unde să aleagă premier, trebuie să desemneze premierul. Dar, în momentul în care PNL, USR şi UDMR l-au desemnat pe Siegfried Mureşan, practic l-au pus la zid pe Nicuşor Dan, pentru că, dacă l-ar desemna pe Grindeanu, aşa cum ar fi vrut el să-l desemneze pe Grindeanu, practic ar fi pierdut şi ultima brumă de oameni care încă îi mai dau circumstanţe şi încă mai speră că are ceva în cap Nicuşor Dan şi că va arăta el ce are în cap", a afirmat Ludovic Orban, joi seară, la B1 TV, scrie News.

Fostul prim-ministru s-a arătat convins că, dacă Nicuşor Dan desemnează mâine un prim-ministru, guvernul propus de acesta va trece de votul Parlamentului.

"Dacă preşedintele mâine face conferinţă de presă prin care îl desemnează pe Siegfried Mureşan, sau pe Bolojan, sau pe Dominic Fritz sau pe Grindeanu că îi e mai drag, şi spune, în acelaşi timp, că dacă Parlamentul respinge acest guvern el va dizolva Parlamentul, va convoca alegeri anticipate, în termenul legal, trece Guvernul fără niciun fel de problemă", a mai afirmat Ludovic Orban.