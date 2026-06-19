Ludovic Orban, despre desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „A primit misiunea de a sparge PNL”

Președintele formațiunii Forța Dreptei (FD), Ludovic Orban, a declarat vineri, 19 iunie, că președintele Nicușor Dan a desemnat un candidat la funcția de premier din PNL „pentru a-i da misiunea de a sparge” partidul.

„În Partidul Național Liberal se petrece, din punctul meu de vedere, un proces perfect normal. Președintele României a desemnat un candidat la funcția de prim-ministru din Partidul Național Liberal, fără să informeze și fără să ceară sprijinul din partea Partidului Național Liberal.

Practic, a desemnat un candidat care i-a dat misiunea de a sparge Partidul Național Liberal și de a obține voturi de la parlamentarii Partidului Național Liberal, fără să aibă absolut niciun fel de decizie statutară, democratică, de susținere”, a spus fostul premier, invitat la Antena 3 CNN.

Orban adaugă că spune că este firesc ca PNL să organizeze un congres după decizia partidului de a nu susține Guvernul Veștea, deoarece formațiunea se află într-o nouă situație politică.

„Congresul este cel care hotărăște direcția politică, strategia politică, conducerea partidului. Pentru că ne aflăm într-o situație politică nouă. Coaliția de guvernare a depus o moțiune de cenzură și noua decizie strategică de a rupe orice fel de colaborare cu PSD, de a se așeza strict pe poziția de centru dreapta, caracteristică și naturală pentru Partidul Național Liberal.

Adoptarea unei strategii de perspectivă de coagulare a forțelor, alături de Partidul Național Liberal din Partidul de Centru Dreapta are nevoie de o împrospătare, iar această aceste decizii trebuie luate în forul cel mai reprezentativ, care este Congresul”, a declarat Ludovic Orban.”

Ludovic Orban consideră că actuala conducere a PNL împinge partidul spre o ruptură internă și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier fără acordul partidului, pe care o califică drept o situație fără precedent.

În ceea ce privește ieșirea din criza politică, Orban susține că PSD ar trebui să primească primul mandat de formare a guvernului. Acesta a mai afirmat că viitorul executiv are nevoie de mult mai multe voturi decât cele pe care le-ar avea în prezent pentru a trece de Parlament.

Duminică, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar în locul său a fost desemnat premier Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL.

La scurt timp, premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat că liberalii nu au fost consultați în prealabil și a anunțat convocarea de urgență a Biroului Politic Național (BPN) pentru a stabili poziția oficială a PNL.