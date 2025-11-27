search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
Ludovic Orban îl susţine pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. „Singura soluţie pentru a împiedica recapturarea de către caracatiţa PSD”

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Partidul Forţa Dreptei (FD) a anunțat joi, 27 noiembrie, că îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei. Liderul FD, Ludovic Orban, a transmis că Ciucu „este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige”.

image

„Ciprian Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria Capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD. Am făcut o analiză extrem de serioasă, am studiat toate cercetările sociologice, pentru că la rândul nostru am făcut şi noi o analiză şi o cercetare şi lucrurile sunt foarte limpezi”, a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că „Ciprian Ciucu este umăr la umăr cu candidatul PSD, Daniel Băluţă”.

Singura soluţie pentru a împiedica recapturarea de către caracatiţa PSD este concentrarea voturilor pentru Ciprian Ciucu care este, repet, singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are cu adevărat şanse să câştige şi să poate să ducă Bucureştiul pe drumul corect”, a mai spus Orban.

Ludovic Orban a anunţat că în cursul zilei de joi a întrunit forurile statutare ale formaţiunii politice pentru a hotărî pe cine susţin în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

„Am avut decizii luate în unanimitate, atât în Biroul Municipal Forţa Dreptei, cât şi în Biroul Politic Naţional. Eu, Ludovic Orban, şi colegii mei din Forţa Dreptei am luat decizia de a-l susţine pe Ciprian Ciucu în competiţia extrem de importantă pentru desemnarea viitorului primar general al Capitalei.

Îl cunosc pe Ciprian Ciucu din Partidul Naţional Liberal, când era un tânăr student la ştiinţe politice la SNSPA, eu fiind absolvent, la rândul meu, de ştiinţe politice la SNSPA, şi a fost un om care mi-a plăcut din prima şi cu care am colaborat foarte bine, încă din 1997”, a spus Orban.

„Îl susţin pe Ciprian Ciucu pentru că este un manager foarte bun”

Liderul Forţa Dreptei a mai afirmat că Ciprian Ciucu este liberal autentic, „care n-a făcut compromisuri cu PSD şi care s-a luptat cu PSD când PSD era la putere în Bucureşti”.

„Mi-aduc aminte cum Ciprian Ciucu era cel mai prezent în spaţiu public opozant în Consiliul General împotriva Primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, chiar în condiţiile în care conducerea PNL Bucureşti era pe blat cu Firea.

Îl susţin pe Ciprian Ciucu pentru că este un manager foarte bun, pentru că este un om care cunoaşte administraţie, este un om care ştie să lucreze în administraţia publică, de altfel de aceea l-am şi numit ca preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionalilor Publici, înainte de a ajunge primar al Sectorului 6.

Atunci când am reformat echipa la Bucureşti în 2020, a fost unul dintre aliaţii mei de nădejde, reuşind să câştige Primăria sectorului 6 şi să facă performanţă la sectorul 6”, a mai declarat Ludovic Orban.

Potrivit lui Orban, Ciprian Ciucu a avut cel mai mare scor pe care l-a obţinut un candidat la primărie, aflat în funcţie, de 73%.

„Dacă nu ar fi făcut treabă în sectorul 6, cu siguranţă nu l-ar fi votat aproape trei sferturi dintre locuitorii bucureşteni care locuiesc în sectorul 6”, a menţionat el.

La rândul său, Ciprian Ciucu a declarat că este onorat de susținerea partidului.

„Mă onorează susţinerea Partiului Forţa Dreptei. Sunt colegi pe care îi cunosc de mai mult timp. (..) Cred că este timpul ca centru-dreapta să se unească, să se coalizeze şi să câştigăm împreună aceste alegeri”, a spus şi Ciprian Ciucu.

El a precizat că sunt nişte alegeri nu foarte uşoare şi nişte alegeri de soarta cărora va depinde viitorul Bucureştiului şi probabil chiar a României.

Miza este imensă astăzi, în 2025. Împreună cu Forţa Dreptei, împreună cu Ludovic Orban, împreună cu celelalte forţe care mă susţin, sunt convins că am o şansă bună astăzi de a deveni primarul general al Capitalei şi de a face, la un nivel mult mai mare, ceea ce deja am reuşit în sectorul 6. Cu această nouă etapă s-a deschis un dialog care poate continua cu o colaborare foarte bună în Consiliul General şi în consiliile locale unde Forţa Dreptei are reprezentanţi şi mă bazez pe membrii Forţa Dreptei şi în această campanie electorală”, a mai spus candidatul PNL.

