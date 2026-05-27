Viitorul guvern trebuie să evite căderea României în „junk”. Domnule preşedinte, înţelegeţi acest lucru?

Din informaţiile venite de la Cotroceni, „pe surse”, se discută variante posibile de premier, de componenţa viitorului guvern, dar nu despre sarcinile şi capabilităţile acestuia de a evita ce este mai rău pentru România: căderea în categoria „junk”, adică ţara să devină nefinanțabilă şi să nu mai aibă bani de pensii şi salarii bugetare.

Preşedintele Nicușor Dan consideră că misiunea sa este de a propune un premier şi un guvern care să treacă de votul parlamentului la învestire. Atât. Ce se întâmplă după, Dumnezeu cu mila, nu mai este treaba preşedintelui!

Ultima informaţie din presă, neconfirmată încă de preşedinte, este că l-ar prefera ca viitor premier pe Eugen Tomac. Şeful unui partid neparlamentar, fără educaţie, cultură, experienţă în domeniile economic, financiar, fiscal-bugetar, adică exact domeniile importante pe care trebuie să le gestioneze. În schimb, are relaţie foarte bună cu Nicușor Dan, posibil dispus să-i asculte sfaturile şi indicaţiile, deşi nici preşedintele Nicușor Dan nu are educaţie, cultura, experienţă în domeniile în care România este acum „repetentă”.

Iată cele cinci domenii în care premierul trebuie să aibă o cunoaştere şi experienţă extrem de solide:

1. Reechilibrarea fiscal-bugetară şi a datoriei externe.

2. Obţinerea banilor din PNRR şi din Fondul european de Coeziune.

3. Păstrarea încrederii investitorilor şi instituţiilor occidentale.

4. Gestionarea corectă a banilor din SAFE.

5. Aderarea României la OECD.

Ce interese are PSD la viitoare guvernare

Deşi a dărâmat guvernul Bolojan, prin moţiune de cenzură, nu vedem de la PSD soluţiile la activitatea negată a guvernului Bolojan, nu vedem o propunere de premier, program de guvernare şi lista de viitori miniştri. Nimic! Silentio stampa!

Iar preşedintele Nicușor Dan nu cere public PSD să-şi asume viitorul guvern, dacă tot a dărâmat guvernul Bolojan, pentru a repara posibile „greşeli” ale acestuia şi a îndrepta ţara pe drumul pe care-l consideră corect. Are şi o majoritate de 281 de parlamentari care i-au dat dreptate la moțiunea de cenzură, deci n-ar avea greutăţi pentru a-şi trece guvernul prin parlament cu 233 de voturi.

De ce nu vine PSD cu propunerea de premier? Pentru că ştie că următoare etapă a guvernării îi poate duce în şanţ, adică în „junk”, dacă nu aplică aceleaşi măsuri dure de reducere a cheltuielilor bugetare pe care le-a aplicat Bolojan.

PSD preferă să stea în umbră, cu câţiva miniştri şi aparat de guvernare în eşaloanele doi şi trei, pentru a dirija banii bugetului la clientela politică prin privilegii, sinecuri, salarii şi pensii neruşinate, rente din buget, contracte cu foloase ilicite pentru beneficiarii din partid. Iar la o adică, când România intră în „junk”, nu ei sunt de vină, ci premierul care este Tomac, sau altcineva care nu este de la PSD. Adică să ronţăie ca şobolanii banii bugetului, fără să poarte răspunderea eşecului. E clară această filosofie, uzitată în multe alte etape de guvernare.

Guvernul Tomac nu are şanse să treacă de parlament

Deja avem declaraţii de la PNL, USR şi AUR că un guvern condus de Eugen Tolomac nu va trece de votul parlamentului, doar cu voturile PSD. Eugen Tomac nu are şanse să rezolve cele cinci sarcini urgente prezentate mai sus, şi cu termene foarte stricte. Dacă până la sfârşitul lunii august nu îndeplinim jaloanele şi ţintele din PNRR, nu numai că pierdem banii, dar trebuie să dăm înapoi şi banii încasaţi în contul ţintelor şi jaloanelor neîndeplinite. Bani pe care se bazează bugetul de anul acesta, iar fără ei bugetul sare în aer!

Păstrarea încrederii investitorilor şi instituţiilor occidentale a reuşit-o guvernul Bolojan, prin măsurile luate şi prin rezultatele execuţiei bugetare la patru luni. Un nou guvern, cu miniştrii noi, nu are timp „să-şi intre în pâine”, să-şi construiască filosofia de guvernare şi echipele de lucru cum a reuşit guvernul Bolojan în 11 luni. Îi trebuie o perioadă de timp de câteva luni pentru a ajunge la coeziune şi coordonare în interiorul guvernului. Dar PNRR şi agenţiile de rating nu aşteaptă, intrăm în „junk”!

Ce soluţie ar fi acceptabilă

Păstrarea actulului guvern, sub conducerea lui Aexandru Nazare, care e la curent şi ştie toate constrângerile şi nevoile României în plan financiar extern. Iar miniştrii care înlocuiesc interimar miniştrii plecaţi de la PSD, să fie înlocuiţi cu miniştrii tehnocraţi, sau din partidele rămase în coaliţie, cu acordul PSD.

Toată discuţia de la Cotroceni trebuie să se concentreze pe următoarea constrângere: ce premier şi ce miniştrii sunt în stare să îndeplinească cele cinci condiţii menţionate anterior. Abia apoi trecerea prin parlament, când partidele vor înţelege că altă soluţie nu există.

Să treci prin parlament un premier şi un guvern, despre care nu ştii dacă va fi în stare să rezolve cele cinci condiţii, e o prostie care va costa România într-un singur mod: intrarea în „junk” şi rămânerea fără bani de pensii şi salarii bugetare.