PNL pregătește un nou Congres după decizia instanței. Daniel Fenechiu: „Lucrurile vor merge mai departe”

Conducerea PNL intenționează să organizeze un nou Congres în perioada următoare, cel mai probabil în august sau septembrie, după ce instanța a suspendat deciziile adoptate la Congresul din iunie, unde liberalii au modificat statutul partidului și și-au ales noua conducere.

Anunțul a fost făcut de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, într-un interviu acordat RFI. Acesta a declarat că partidul dispune de majoritatea necesară în Biroul Politic Național pentru convocarea unui nou Consiliu Național și a unui nou Congres.

„Există majoritatea necesară în forul decizional care este Biroul Politic Naţional şi cu siguranţă într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Naţional şi un alt Congres, se va adopta un alt Statut, care să fie probabil cu aceleaşi prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi aşa de uşor vulnerabilizat prin cereri în instanţă (...). Lucrurile vor merge mai departe”, a declarat Fenechiu.

Întrebat când ar putea avea loc noul Congres, liderul senatorilor liberali a precizat că acesta ar putea fi organizat chiar înainte de toamnă.

„Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie, dacă lucrurile revendică o urgenţă, se poate organiza şi mai repede”, a spus Daniel Fenechiu.

Fenechiu a explicat că procesul privind suspendarea hotărârilor Congresului din iunie ar putea dura luni sau chiar ani, motiv pentru care partidul nu intenționează să aștepte o decizie definitivă înainte de a convoca un nou Congres.

„Dosarele au fond şi cale de atac. Un fond şi o cale de atac în România în momentul de faţă pot să dureze undeva între opt-zece luni şi se poate întinde la un an şi jumătate, doi, chiar mai mult. Eu cred că soluţia pragmatică va fi aceea să luăm decizii în forul nostru statutar şi partea de justiţie să meargă mai departe”, a afirmat liderul senatorilor PNL.

Acesta a adăugat că liberalii vor încerca în instanță să demonstreze că acțiunile formulate împotriva hotărârilor Congresului nu au temei legal și că suspendarea acestora reprezintă, în opinia partidului, o aplicare greșită a legii.