Pește cu larve parazitare retras de la vânzare de DSVSA

Autoritățile din Buzău au retras de la comercializare sute de kilograme de produse alimentare, după ce controalele efectuate au scos la iveală prezența unor larve parazitare și alte neconformități privind calitatea și etichetarea produselor.

Inspectorii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Buzău au retras de la comercializare peste 600 de kilograme de pește, în urma unor verificări care au evidențiat prezența unor larve parazitare, precum și alte produse neconforme, conform unui comunicat transmis de instituție.

Potrivit DSVSA Buzău, în luna octombrie au fost efectuate controale la 421 de operatori economici, pe întreg lanțul de la producție la comercializare, fiind vizate aspecte precum respectarea condițiilor generale de igienă, cerințele de trasabilitate sau modul de etichetare a produselor alimentare.

„În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformităţi: deficienţe structurale, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spaţiile frigorifice, deficienţe de etichetare, depozitare şi manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformităţi au fost aplicate 11 amenzi contravenţionale în valoare totală de 56.600 lei şi 28 avertismente”, se arată în comunicatul DSVSA Buzău.

Instituția a prelevat peste 280 de probe de produse alimentare pentru a verifica conformitatea acestora cu prevederile legale.

„În aceeaşi perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a opt notificări de neconformităţi primite prin Sistemul de Asistenţă şi Cooperare Administrativă şi s-au retras de la comercializare 610 kilograme de trunchi de merluciu având ca neconformitate detecţia larvelor de Anisakis spp. şi 90 de kilograme de peşte cu raport proteină/apă neconform”, a transmis sursa citată.

În aceeași perioadă, instituția a mai soluționat trei alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje.