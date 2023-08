Ciolacu amenință cu demisia, dacă PNL nu acceptă creșterea de taxe din pachetul fiscal-bugetar

Premierul Marcel Ciolacu le-a transmis liberalilor care critică măsurile fiscale ce presupun inclusiv unele creşteri de taxe pentru mediul privat că își poate da demisia, iar PNL poate prelua guvernarea singur sau cu USR.

„Nu m-a înjurat nimeni. Eu mi-aș dori să mă critice direct. Eu spun ca și președintele Nicolae Ciucă, și la PSD mai sunt oameni care mai comentează. Marea majoritate înțeleg cât de importantă este stabilitatea politică și cât de important e să depășim acest moment, care nu este catastrofal. Noi avem și vom avea creștere economică. România nu intră în recesiune, dar are un moment de depășit în ceea ce privește deficitul. Sunt ferm convins că îl vom depăși (...) Eu mi-am pus mandatul pe masă. Și să revină ei, să conducă singuri sau cu USR”, a declarat Marcel Ciolacu, luni seara, la Aleph News.

„Cred că marea majoritate din PSD și PNL înțeleg situația. Nu le aduce niciun vot în plus, cum nici PSD nu îi aduce niciun vot când vorbește PNL de rău, nici PNL nu îi aduce niciun vot în plus când vorbește de PSD. Unii sunt de stânga, unii sunt de dreapta”, a adăugat Ciolacu.

Pachetul fiscal-bugetar, un moment-cheie

Premierul spune că în prezent coaliţia PSD-PNL este singura alianță stabilă. „Dacă nu se înțeleg aceste lucruri, eu îmi pun mandatul pe masă și ne întoarcem la români. Am și eu răbdarea mea, cum e și corect. Sunt un om foarte răbdător, foarte echilibrat”, a completat liderul de la Palatul Victoria.

Potrivit sursei citate, premierul va discuta și cu președintele țării înainte de trecerea prin Executiv a măsurilor fiscale.

Deficit de peste 6% fără măsuri

„România va ajunge la un deficit mai mare decât deficitul de anul trecut, de peste 6,2% dacă România nu ia măsuri. Automat va duce la blocarea fondurilor europene, la costuri mult mai mari de împrumut pentru acoperirea deficitului și, cum e și normal, va duce mult mai devreme decât alegerile din 2024, la instabilitate politică”, a mai afirmat Ciolacu.

„Am avut discuții cu Comisia, e normal să le am. România are asumat 4,4% deficit din PIB. Se va discuta. România suportă 6,2% în acest moment și încă suportă plățile care acoperă împrumurile făcute de aproape 50% din PIB – datoria publică. România poate să facă și 4,4, dar este «operație reușită, pacientul mort». În acest moment nu e nimic hotărât cu Comisia că s-a schimbat ținta de deficit. E posibil să renegociem cu Comisia. Acel 4,4 se va vedea în rectificarea bugetară. Va arăta cu ce deficit te vei închide”, a declarat premierul.

De asemenea, Ciolacu i-a luat apărarea lui Câciu, fost ministru al Finanțelor. „În legea bugetului pe 2023 s-a estimat o creștere a veniturilor la buget cu 14% față de anul trecut, dar creșterea e de doar 11% pentru că au scăzut consumul și producția industrială. Acest lucruri, din punctul meu de vedere, puteau fi anticipate și mai bine gândite. Să nu credeți că bugetul consolidat al României îl gândește doar ministrul (n.r. Adrian Câciu). Nu caut vinovat”, a mai punctat șeful PSD.