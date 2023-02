Mărirea veniturilor aleșilor. Lider PNL: S-a mers pe teoria că nu creștem salariile, dar creștem suma forfetară INTERVIU

Liberalul Daniel Fenechiu, șeful senatorilor PNL din Parlament, a explicat pentru „Adevărul” care este poziția formațiunii politice pe mai multe probleme care au fost ridicate în ultimele săptămâni din ambele părți ale celor mai mari partide din Coaliției, dar și ce ar urma să se întâmple odată cu rotativa guvernamentală.

Daniel Fenechiu este liderul de grup al liberalilor de la Senat și membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea iniţiativelor legislative din domeniul justiţiei.

Șeful senatorilor liberali a explicat pentru „Adevărul” procesul care va duce la realizarea rotativei Guvernamentale, dar și ce se funcție va ocupa actualul premier.

Potrivit senatorului, în urma demisiei din fruntea Executivului, Nicolae Ciucă ar urma să preia conducerea Senatului, care se află în prezent sub conducerea interimară a liberalei Alina Gorghiu. În noiembrie anul trecut, Gorghiu susținea că la acel moment nu exista încă o decizie pe această temă.

De altfel, în privința următoarelor propuneri de miniștri, parlamentarul a subliniat că PNL are „destui miniștri buni și destui oameni care sunt în afara Guvernului”.

Daniel Fenechiu a explicat și care va fi abordarea PNL în contextul unei conduceri PSD a Guvernului.

Bani în plus pentru parlamentari

De ce a fost nevoie de majorarea sumei forfetare pentru cabinetele europarlamentarilor?

Daniel Fenechiu: Suma forfetară a fost calculată să răspundă la niște cerințe. (...) Ea a fost calculată la nivelul salariilor consilierilor, în raportul minim care exista la momentul respectiv la nivelul național, minimul respectiv a crescut de două ori, indemnizația parlamentară nu a crescut, că a fost o decizie parlamentară, iar suma forfetară nu permitea acolo unde parlamentarii au mai mulți salariați să crească salariile consilierilor la cabinete, în raport cu creșterile care au fost.

S-a mers pe teoria „nu creștem salariile parlamentarilor, dar creștem suma forfetară”, ca să poată să majoreze salariile angajaților, astfel încât să nu mai existe frustrarea legată de faptul că, dacă lucrezi pentru un parlamentar și nu o structură a Senatului, nu îți este compensată în niciun fel creșterea prețurilor, inflația și comparativ, creșterea salariilor celorlalte zone ale sistemului public. Nu a fost o decizie de care am știut, a fost o propunere care a venit în Biroul Permanent și am aflat de ea în momentul în care a venit în Biroul Permanent. Nu am participat la elaborare, nu o consider greșită, dar vă spun că nu am cunoscut de existența acestei propuneri până când nu a venit în Biroul Permanent.

În privința cotei unice, PSD susține că deocamdată dorește o decizie politică pe această temă pentru a pregăti economia. Sunt liberalii dispuși să negocieze pentru a cădea la un acord în prezent pentru a aplica măsura în anii următori?

Daniel Fenechiu: Din câte cunosc, decizia PNL care subzistă și astăzi este că păstrăm cota unică și nu modificăm impozitarea în timpul acestei guvernări. Eu așa știu că este decizia partidului, că discuții pot să facă X sau Y, asta este altă problemă, dar statutar este unica decizie care există în momentul de față: nu majorăm taxe, păstrăm cota unică. (...) Nu pot să mă pronunț asupra unei posibilități, pe care o vehiculează mulți. nu mă pricep atât de bine la a anticipa, dar în momentul de față nu există nici măcar o decizie de a discuta.

Acum, dacă mă întrebați pe mine, nu din funcția de lider de grup al PNL în Senat, eu pot să vă spun următorul lucru: în viață se pot întâmpla situații în care să trebuiască să fie luate anumite măsuri, deci una este teoria, pe care o susții în contextul în care toate lucrurile merg previzibil, evaluabil și alta când apar anumite situații. Greu de spus.

La rotativă, PNL ar urma să preia Ministerul Finanțelor. Ce se va întâmpla dacă Marcel Ciolacu, din vârful Guvernului, va cere implementarea unei taxe de solidaritate pentru companiile cu cifră de afaceri? Se va opune ministrul PNL?

Daniel Fenechiu: Eu bănuiesc că dacă decizia politică a PNL este să ne opunem, oricine va fi ministru se va opune. Bănuiesc că un om cu susținere politică, într-o funcție cu susținere politică, cred va face politica partidului care l-a numit acolo.

Nicolae Ciucă, șef al Senatului după rotativă

La rotativă, rămânând fără funcție în Guvern și în contextul în care de partea cealaltă șeful PSD conduce Camera Deputaților acum, va prelua Nicolae Ciucă funcția de șef al Senatului, care este în prezent sub conducerea interimară a liberalei Alina Gorghiu?

Daniel Fenechiu: Domnul președinte Ciucă a declarat acest lucru, într-un partid de cuvânt avem o înțelegere, facem rotativa, iar domnia sa vine și preia conducerea Senatului.

PSD a acuzat indirect probleme de integritate și de randament la adresa unor membri liberali ai Guvernului. Remanierea este atributul premierului. Care va fi reacția PNL dacă, odată condus Guvernul de PSD, vor fi demiși anumiți miniștri PNL? Este posbil ca nici măcar în anumite ministere să nu rămână aceiași miniștri?

Daniel Fenechiu: Nu cred că pot fi demiși miniștri PNL, pentru că în momentul în care domnul președinte Ciucă își dă demisia, Guvernul este demis, iar noul premier își face un Guvern pe baza unor negocieri politice din partidele PNL, PSD și UDMR. Deci un ministru care e în actualul cabinet nu va fi demis. Drepturile sale vor înceta prin încetarea mandatului Guvernului, prin demisia actualului premier.

Pe de altă parte, este o decizie politică, nu îmi dau seama, mai sunt trei luni de zile până la rotativă, nu îmi dau seama în momentul ăsta cum se va poziționa PNL, însă, cu siguranță vor fi propuși acei miniștri care credem noi că vor reuși să facă bine task-urile guvernării. (...) Orice este posibil. Cred că noi avem destui miniștri buni și destui oameni care sunt în afara Guvernului, deci va fi o decizie politică. Este greu de spus. Nu aș putea comenta individual.

Privind comasarea alegerilor în 2024, Ionuț Stroe a susținut că „există suficiente argumente şi de natură constituţională” pentru a face acest lucru. Care sunt scenariile, în contextul în care Curtea Constituțională a avut acea hotărâre privind neconstituționalitatea demersului ?

Daniel Fenechiu: A fost o decizie de caz, într-un anumit context. Dacă se ia o decizie politică, ea poate fi implementată, poate fi o lege care să stabilească că facem o comasare pe locale și parlamentare sau pe parlamentare și prezidențiale, dar asta este o problemă care trebuie decisă politic. Cred că există posibilitatea ca argumentele în acest sens să poată fi sedimentate într-o manieră extrem de constituțională, există o serie de argumente care țin de un an cu patru alegeri, cât și de criterii care să țină de costuri, cât și criterii care să țină de buna organizare a alegerilor.

Deci argumente există, fără discuții, pot exista și contraargumente, urmează ca politic să se decidă o măsură care să fie legiferată și, ulterior, dacă se dorește, să fie supusă controlului Curții Constituțioonae, că așa este în statul democratic. Deci Curtea se poate pronunța.

Privind extinderea timpului de dezbatere asupra legilor Educației, fiind acele contradicții în urmă cu puțin timp, se va majora perioada?

Daniel Fenechiu: Nu știu. Sunt discuții în sensul ăsta și cred că președinții de partide, domul Ciucă și domnul Ciolacu, vor agrea o formulă care să fie acoperitoare și ca timp, șși ca adoptare a soluțiilor.

Ce se întâmplă cu proiectul privind pensiile de serviciu? La ce nivel sunt discuțiile?

Daniel Fenechiu: Știu că se lucrează la el. Știu că în momentul de față se caută și alte soluții decât cele care există în proiectul înaintat pe procedură legislativă și sper ca într-un termen rezonabil să avem forma de lucru pe masă și să reușim să ne încadrăm în termenele pentru a respecta obligațiile din PNRR. Discuțiile sunt la nivel de Coaliție.

Privind restanțele din Justiție, acolo unde Codurile Penale abia au ajuns în Parlament, deși termenul era finalul anului trecut pentru punerea în acord cu deciziile CCR, când ar putea fi adoptate?

Daniel Fenechiu: Nu este o mare problemă, cred că în această sesiune parlamentară vor fi adoptate.

Stadiul legilor securității naționale

Ce se întâmplă cu legile securității și unde au ajuns discuțiile?

Daniel Fenechiu: Nu au intrat încă în dezbatere parlamentară, știu că se lucrează la ele. În momentul în care va exista o decizie în Coaliție, cu siguranță vor fi înaintate. Orice măsură care vizează securitatea națională generează discuții. Sper ca forma propusă să fie o formă care să convină și societății civile, și structurilor specializate și să facă bine României.

Cred că încă sunt într-o formă de finalizare a proiectelor. A existat o formă, înțeleg că a fost retrasă, deci cred că este într-o forma finală de avizare la emitenți.