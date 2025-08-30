search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

PSD Iași critică premierul: „Doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi”. De ce nu veniţi voi la guvernare?

0
0
Publicat:

PSD nu este de acord cu pachetele de măsuri adoptate de guvernul Bolojan şi care vor fi propuse parlamentului pentru asumarea prin răspunderea guvernului. PSD are o soluţie simplă, dacă nu vrea pachetele lui Bolojan. Votează moţiunea de cenzură iniţiată de AUR, apoi vine şi cere preşedintelui Nicușor Dan şefia guvernului să conducă ei ţară. Cu ce bani?

FOTO Inquam/Octav ganea
FOTO Inquam/Octav ganea

PSD se comportă ca şi cum ar fi în opoziţie

PSD Iaşi a emis un comunicat în care spune cam tot ce are în cap partidul.

„Domnule premier, doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi. Dar nu investiţi, nu creaţi, nu empatizaţi. Duceţi România pe drumul greşit. Opriţi-vă! Dacă doar acestea înseamnă guvernare – măsuri împotriva oamenilor, împotriva comunităţilor şi împotriva bunului-simţ – atunci mai bine ieşim de la guvernare”.

Un singur lucru nu menţionează comunicatul: cu ce bani să „investiţi, creaţi, empatizati”? E un subiect tabu, pentru că ar trebui să explice cine a adus România în halul în care este acum, cu 9,3% deficit bugetar, si o datorie externa de 1000 de miliarde lei, 200 de miliarde de euro, aproape cât Grecia in 2015. Doar dobanzile sunt 10 miliarde euro pe an.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că parlamentarii social-democrați vor depune amendamente la proiectele conținute în Pachetul 2 de măsuri pentru echilibrarea bugetului. Grindeanu susține că partidele din coaliție ar trebui să promoveze doar măsurile agreate de toate formațiunile partenere. Concluzia este că premierul Bolojan nu a ţinut cont de opoziţia PSD la Pachetul 2 şi a mers mai departe spre asumarea răspunderii.

Grindeanu nu are cum să-şi promoveze amendamentele la asumarea răspunderii, poate doar să voteze moțiunea de cenzură avansată de AUR. Iar apoi să vină la guvernare. Doar că şeful PSD ştie ce-l aşteaptă, să conducă o ţară intrată în „junk”, fără bani de pensii şi salarii bugetare.

Aceasta este şansa lui Bolojan, pe care o înţelege foarte bine şi merge mai departe .

Iată ce spune azi Bolojan:

„Nu e misiune ușoară sau populară, dar facem ce trebuie: evităm un rău mai mare pentru țară și readucem statul pe o traiectorie sănătoasă. La situații excepționale, luăm măsuri excepționale. Ne facem deci datoria”.

Ştie şi Grindeanu aceste lucruri, dar dă din gură, să-i câştige pe cei 5,3 milioane de alegători care l-au votat pe Simion la ultimele alegeri prezidenţiale.

Adrian Câciu, fost ministru de Finanţe de la PSD, l-a criticat pe actualul ministru Alexandru Nazare că a scos taxa de 1% pe cifra de afaceri a „bogaţilor”:

„Am spus acest lucru în coaliție, am cerut ministrului Năzare să renunțe la idee, dar mi-a fost clar că deja se înțeleseseră cu multinaționalele (bogații, cum îi numesc eu). Nu a renunțat!”.

Aceasta e propaganda PSD: luaţi de la bogați şi daţi la săraci, că ei ne votează pe noi, PSD. Că bogații pleacă şi lasă toată ţara în sărăcie, nu mai contează. De furat de la bugetul de stat s-o mai găsi câte ceva.

Bolojan explică: ”În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară.”. „Umerii” celor care produc, privaţii, nu ai bugetarilor care consumă ce plătesc privaţii la stat.

Aceasta este dilema. PSD ţine cu săracii, care-i votează, politică cu care a adus ţara la 9,2% deficit bugetar. Acum, când Bolojan vrea să repare situaţia fiscal-bugetară, dă din gură şi critică, dar nu vrea să preia conducerea guvernului. Dacă vrea, să voteze moţiunea de cenzură pe care o propune AUR.

Politica AUR, Simion, Georgescu

Că sunt pro-rusi, deşi o neagă, rezultă din numeroase acţiuni şi declaraţii. Doar un exemplu:  AUR a votat împotriva legii care dă dreptul Armatei Române să doboare dronele ruseşti intrate pe teritoriul României. Toate declaraţiile anti UE, anti Franța şi anti Macron au aceeaşi filosofie politică. Cum România nu poate rămâne singură între două imperii, cel rus şi cel occidental, Simion şi Georgescu visează dictatura lui Lukasenko, şeful Belarus, obedient Rusiei. Aşa ar vrea și ei să conducă Romania: cu o dictatură protejată de Putin. Din păcate, 5,3 milioane de alegători români nu înţeleg, sau înţeleg şi sunt de acrod cu această filosofie politică.

PSD gândeşte cam la fel, deşi nu o poate spune pe faţă, de frică să nu-și piardă alegătorii.

Echipa Bolojan şi actuala coaliţie de guvernare, mai puţin PSD, doreşte continuarea colaborării cu UE, care ne-a dat până acum 100 de miliarde de euro, iar România a contribuit la bugetul UE cu 30 miliarde euro. Nu mai vorbim de investiţiile enorme ale companiilor occidentale şi româneşti care au schimbat total faţă României.

Şansa lui Bolojan, şi a noastră, este că PSD şi AUR nu vor să vină la guvernare, pentru că în secunda a doua România  intră în „junk”,  şi nu mai are bani de pensii şi salarii.

Să mergem mai departe pe decizia şi determinarea lui Bolojan de a face din România o ţară normală, europeană.

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă, în Otopeni. Momentul în care suspectul a fost capturat
digi24.ro
image
Primele imagini ale craterului perfect rotund lăsat de uriașa explozie de la Amara. ”Fugiți! Dați-vă înapoi!” | FOTO
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în BUCUREȘTI, acum, în 2025: chirie + mâncare + facturi
gandul.ro
image
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, iubita lui Horațiu Moldovan. Detalii despre tânăra care i-a cucerit inima portarului naționalei României
fanatik.ro
image
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
libertatea.ro
image
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
digi24.ro
image
„Un om îngrozitor!” » Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
gsp.ro
image
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la US Open
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Tânăr fără permis, mort după un accident cumplit în Arad. Băiatul de 22 de ani a fost aruncat din mașină
observatornews.ro
image
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
cancan.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
prosport.ro
image
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
playtech.ro
image
Ce spune Cristela Georgescu despre oamenii care merg la sală. Exercițiul banal pe care soția lui Călin Georgescu nu îl place deloc. ”Este tot un E”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a pus banii pe masă, Ioan Varga a dat răspunsul pe loc! Negocieri finale pentru transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Marele Rabin al României, Menachem Hacohen, a murit. Comunitatea Evreiască este în doliu
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Sfântul Alexandru este sărbătorit duminică, pe 30 august, în România. Ce este interzis astăzi? La mulți ani, Alexandru și Alexandra!
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto
click.ro
image
Irina Loghin a strălucit la Festivalul Mamaia, la 86 de ani. Are sau nu operații estetice? „Se teme să nu-i desfigureze chipul”. Secretele sănătății ei de fier, la îndemâna oricui
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?