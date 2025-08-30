PSD Iași critică premierul: „Doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi”. De ce nu veniţi voi la guvernare?

PSD nu este de acord cu pachetele de măsuri adoptate de guvernul Bolojan şi care vor fi propuse parlamentului pentru asumarea prin răspunderea guvernului. PSD are o soluţie simplă, dacă nu vrea pachetele lui Bolojan. Votează moţiunea de cenzură iniţiată de AUR, apoi vine şi cere preşedintelui Nicușor Dan şefia guvernului să conducă ei ţară. Cu ce bani?

PSD se comportă ca şi cum ar fi în opoziţie

PSD Iaşi a emis un comunicat în care spune cam tot ce are în cap partidul.

„Domnule premier, doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi. Dar nu investiţi, nu creaţi, nu empatizaţi. Duceţi România pe drumul greşit. Opriţi-vă! Dacă doar acestea înseamnă guvernare – măsuri împotriva oamenilor, împotriva comunităţilor şi împotriva bunului-simţ – atunci mai bine ieşim de la guvernare”.

Un singur lucru nu menţionează comunicatul: cu ce bani să „investiţi, creaţi, empatizati”? E un subiect tabu, pentru că ar trebui să explice cine a adus România în halul în care este acum, cu 9,3% deficit bugetar, si o datorie externa de 1000 de miliarde lei, 200 de miliarde de euro, aproape cât Grecia in 2015. Doar dobanzile sunt 10 miliarde euro pe an.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că parlamentarii social-democrați vor depune amendamente la proiectele conținute în Pachetul 2 de măsuri pentru echilibrarea bugetului. Grindeanu susține că partidele din coaliție ar trebui să promoveze doar măsurile agreate de toate formațiunile partenere. Concluzia este că premierul Bolojan nu a ţinut cont de opoziţia PSD la Pachetul 2 şi a mers mai departe spre asumarea răspunderii.

Grindeanu nu are cum să-şi promoveze amendamentele la asumarea răspunderii, poate doar să voteze moțiunea de cenzură avansată de AUR. Iar apoi să vină la guvernare. Doar că şeful PSD ştie ce-l aşteaptă, să conducă o ţară intrată în „junk”, fără bani de pensii şi salarii bugetare.

Aceasta este şansa lui Bolojan, pe care o înţelege foarte bine şi merge mai departe .

Iată ce spune azi Bolojan:

„Nu e misiune ușoară sau populară, dar facem ce trebuie: evităm un rău mai mare pentru țară și readucem statul pe o traiectorie sănătoasă. La situații excepționale, luăm măsuri excepționale. Ne facem deci datoria”.

Ştie şi Grindeanu aceste lucruri, dar dă din gură, să-i câştige pe cei 5,3 milioane de alegători care l-au votat pe Simion la ultimele alegeri prezidenţiale.

Adrian Câciu, fost ministru de Finanţe de la PSD, l-a criticat pe actualul ministru Alexandru Nazare că a scos taxa de 1% pe cifra de afaceri a „bogaţilor”:

„Am spus acest lucru în coaliție, am cerut ministrului Năzare să renunțe la idee, dar mi-a fost clar că deja se înțeleseseră cu multinaționalele (bogații, cum îi numesc eu). Nu a renunțat!”.

Aceasta e propaganda PSD: luaţi de la bogați şi daţi la săraci, că ei ne votează pe noi, PSD. Că bogații pleacă şi lasă toată ţara în sărăcie, nu mai contează. De furat de la bugetul de stat s-o mai găsi câte ceva.

Bolojan explică: ”În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară.”. „Umerii” celor care produc, privaţii, nu ai bugetarilor care consumă ce plătesc privaţii la stat.

Aceasta este dilema. PSD ţine cu săracii, care-i votează, politică cu care a adus ţara la 9,2% deficit bugetar. Acum, când Bolojan vrea să repare situaţia fiscal-bugetară, dă din gură şi critică, dar nu vrea să preia conducerea guvernului. Dacă vrea, să voteze moţiunea de cenzură pe care o propune AUR.

Politica AUR, Simion, Georgescu

Că sunt pro-rusi, deşi o neagă, rezultă din numeroase acţiuni şi declaraţii. Doar un exemplu: AUR a votat împotriva legii care dă dreptul Armatei Române să doboare dronele ruseşti intrate pe teritoriul României. Toate declaraţiile anti UE, anti Franța şi anti Macron au aceeaşi filosofie politică. Cum România nu poate rămâne singură între două imperii, cel rus şi cel occidental, Simion şi Georgescu visează dictatura lui Lukasenko, şeful Belarus, obedient Rusiei. Aşa ar vrea și ei să conducă Romania: cu o dictatură protejată de Putin. Din păcate, 5,3 milioane de alegători români nu înţeleg, sau înţeleg şi sunt de acrod cu această filosofie politică.

PSD gândeşte cam la fel, deşi nu o poate spune pe faţă, de frică să nu-și piardă alegătorii.

Echipa Bolojan şi actuala coaliţie de guvernare, mai puţin PSD, doreşte continuarea colaborării cu UE, care ne-a dat până acum 100 de miliarde de euro, iar România a contribuit la bugetul UE cu 30 miliarde euro. Nu mai vorbim de investiţiile enorme ale companiilor occidentale şi româneşti care au schimbat total faţă României.

Şansa lui Bolojan, şi a noastră, este că PSD şi AUR nu vor să vină la guvernare, pentru că în secunda a doua România intră în „junk”, şi nu mai are bani de pensii şi salarii.

Să mergem mai departe pe decizia şi determinarea lui Bolojan de a face din România o ţară normală, europeană.