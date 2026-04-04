Fostul președinte Klaus Iohannis a participat sâmbătă seară la slujba de Înviere de la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Sibiu, alături de soția sa, Carmen Iohannis.

Înainte de a intra în lăcașul de cult, fostul președinte Klaus și Carmen Iohannis s-au oprit preț de câteva clipe pentru a transmite un mesaj scurt celor prezenți. „Vă doresc Sărbători Pascale liniștite!”, a declarat fostul președinte, completat de urările de „La mulți ani” ale soției, transmite Turnul Sfatului.

Klaus Iohannis a fost prezent și duminica trecută la Biserica „Sfânta Treime” din centrul Sibiului, când a marcat sărbătoarea Floriilor în lăcașul de cult pe care l-a frecventat în mod constant și pe vremea când a fost președinte.

Klaus Iohannis aproape a dispărut din viața publică, limitându-și prezențele la ocazii rare și evitând evenimentele majore din spațiul politic sau social.

Paștele Catolic se sărbătorește, în acest an, pe 5 aprilie. La fel ca Paștele Ortodox, Paștele Catolic celebrează Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după răstignirea Sa din Vinerea Mare.