Kelemen Hunor respinge ideea alegerilor anticipate: „Deschid uşa mai larg extremiştilor”. Soluția UDMR

Kelemen Hunor pledează pentru refacerea majorităţii pro-europene PSD-PNL-USR-UDMR-minorităţi şi avertizează că alegerile anticipate ar accentua instabilitatea politică şi ar favoriza ascensiunea extremismului.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că alegerile anticipate nu reprezintă o soluţie pentru actuala criză politică şi susţine că prioritatea partidelor parlamentare trebuie să fie refacerea unei majorităţi pro-europene capabile să asigure stabilitatea guvernării.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul Uniunii a comentat situaţia politică de la Bucureşti după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând PSD şi AUR că au contribuit împreună la răsturnarea Executivului.

„Multă lume a întrebat ce se întâmplă în Bucureşti. Pe scurt: PSD şi AUR răstoarnă împreună guvernul condus de Ilie Bolojan. Cu toate acestea, nu au rezolvat o problemă în acest sens, ci au creat una nouă. Este bine ştiut că este mai uşor să răstorni guvernul decât să conduci ţara”, a scris Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a atras atenţia asupra riscurilor economice generate de instabilitatea politică, în special în ceea ce priveşte implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Potrivit acestuia, România se află într-un moment critic, iar întârzierile pot duce la pierderea unor fonduri importante din partea Uniunii Europene.

„Timpul nu este de partea noastră. 116 zile rămase până la închiderea PNRR şi dacă nu reuşim să progresăm, vom pierde resurse ale UE. Vorbim despre miliarde - bani care vor lipsi”, a avertizat acesta.

Kelemen Hunor a reafirmat poziţia UDMR în favoarea refacerii coaliţiei pro-europene formate din PSD, PNL, USR, UDMR şi reprezentanţii minorităţilor naţionale. El a precizat că această variantă trebuie analizată înaintea oricărei alte formule de guvernare.

„Am spus clar tuturor poziţia UDMR la recentele întâlniri. În primul rând, trebuie să verificăm dacă majoritatea pro-europeană anterioară se va putea forma din nou: PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţile”, a transmis liderul Uniunii.

În opinia sa, viitorul Executiv are nevoie de un premier cu autoritate profesională şi credibilitate politică, capabil să gestioneze actuala criză.

„Avem nevoie de un premier-candidat instruit profesional, credibil politic şi capabil să facă faţă crizei politice, guvernamentale”, a mai scris Kelemen Hunor, care a punctat, însă, că un guvern minoritar nu reprezintă o formulă ideală, dar ar putea fi acceptat în actualul context politic.

„Deşi, în general, un guvern minoritar nu este o soluţie stabilă, este acceptabil în situaţia actuală”, a explicat liderul UDMR.

Totodată, Kelemen Hunor a exclus categoric orice asociere politică cu AUR.

„Este clar pentru noi că acolo unde este AUR prezent, noi nu suntem acolo”, a subliniat el.

Preşedintele UDMR a susţinut că partidele extremiste nu ar trebui să ajungă la guvernare şi a punctat că organizarea de alegeri anticipate ar amplifica tensiunile politice şi incertitudinea.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluţie. (...) Oricine încurajează alegerile anticipate creşte incertitudinea şi deschide uşa mai larg extremiştilor”, a afirmat acesta.

În final, liderul Uniunii a transmis că responsabilitatea depăşirii actualei crize revine atât preşedintelui, cât şi partidelor parlamentare.

„Acum, sarcina preşedintelui este să găsească o soluţie care să asigure o guvernare stabilă şi să nu facă România vulnerabilă în faţa forţelor extremiste. Sarcina partidelor din coaliţie este (...) de a pune interesele ţării pe primul loc”, a transmis Kelemen Hunor.