search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Kelemen Hunor respinge ideea alegerilor anticipate: „Deschid uşa mai larg extremiştilor”. Soluția UDMR

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Kelemen Hunor pledează pentru refacerea majorităţii pro-europene PSD-PNL-USR-UDMR-minorităţi şi avertizează că alegerile anticipate ar accentua instabilitatea politică şi ar favoriza ascensiunea extremismului.

Kelemen Hunor respinge ideea de alegeri anticipate. FOTO: gov.ro
Kelemen Hunor respinge ideea de alegeri anticipate. FOTO: gov.ro

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că alegerile anticipate nu reprezintă o soluţie pentru actuala criză politică şi susţine că prioritatea partidelor parlamentare trebuie să fie refacerea unei majorităţi pro-europene capabile să asigure stabilitatea guvernării.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul Uniunii a comentat situaţia politică de la Bucureşti după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând PSD şi AUR că au contribuit împreună la răsturnarea Executivului.

„Multă lume a întrebat ce se întâmplă în Bucureşti. Pe scurt: PSD şi AUR răstoarnă împreună guvernul condus de Ilie Bolojan. Cu toate acestea, nu au rezolvat o problemă în acest sens, ci au creat una nouă. Este bine ştiut că este mai uşor să răstorni guvernul decât să conduci ţara”, a scris Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a atras atenţia asupra riscurilor economice generate de instabilitatea politică, în special în ceea ce priveşte implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Potrivit acestuia, România se află într-un moment critic, iar întârzierile pot duce la pierderea unor fonduri importante din partea Uniunii Europene.

„Timpul nu este de partea noastră. 116 zile rămase până la închiderea PNRR şi dacă nu reuşim să progresăm, vom pierde resurse ale UE. Vorbim despre miliarde - bani care vor lipsi”, a avertizat acesta.

Kelemen Hunor a reafirmat poziţia UDMR în favoarea refacerii coaliţiei pro-europene formate din PSD, PNL, USR, UDMR şi reprezentanţii minorităţilor naţionale. El a precizat că această variantă trebuie analizată înaintea oricărei alte formule de guvernare.

„Am spus clar tuturor poziţia UDMR la recentele întâlniri. În primul rând, trebuie să verificăm dacă majoritatea pro-europeană anterioară se va putea forma din nou: PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţile”, a transmis liderul Uniunii.

În opinia sa, viitorul Executiv are nevoie de un premier cu autoritate profesională şi credibilitate politică, capabil să gestioneze actuala criză.

„Avem nevoie de un premier-candidat instruit profesional, credibil politic şi capabil să facă faţă crizei politice, guvernamentale”, a mai scris Kelemen Hunor, care a punctat, însă, că un guvern minoritar nu reprezintă o formulă ideală, dar ar putea fi acceptat în actualul context politic.

„Deşi, în general, un guvern minoritar nu este o soluţie stabilă, este acceptabil în situaţia actuală”, a explicat liderul UDMR.

Totodată, Kelemen Hunor a exclus categoric orice asociere politică cu AUR.

„Este clar pentru noi că acolo unde este AUR prezent, noi nu suntem acolo”, a subliniat el.

Preşedintele UDMR a susţinut că partidele extremiste nu ar trebui să ajungă la guvernare şi a punctat că organizarea de alegeri anticipate ar amplifica tensiunile politice şi incertitudinea.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluţie. (...) Oricine încurajează alegerile anticipate creşte incertitudinea şi deschide uşa mai larg extremiştilor”, a afirmat acesta.

În final, liderul Uniunii a transmis că responsabilitatea depăşirii actualei crize revine atât preşedintelui, cât şi partidelor parlamentare.

„Acum, sarcina preşedintelui este să găsească o soluţie care să asigure o guvernare stabilă şi să nu facă România vulnerabilă în faţa forţelor extremiste. Sarcina partidelor din coaliţie este (...) de a pune interesele ţării pe primul loc”, a transmis Kelemen Hunor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley
digi24.ro
image
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirea Gândul despre cenzura Google în România a stârnit mii de reacții și revoltă în mediul online
gandul.ro
image
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
mediafax.ro
image
Câți ani are, de fapt, Victor Pițurcă. Ce face de arată atât de tânăr
fanatik.ro
image
Statul român are 1.735 de companii, 203 sunt găuri negre ce primesc anual subvenții de 14 miliarde de lei. Care sunt societățile de stat cu cele mai mari pierderi
libertatea.ro
image
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
digisport.ro
image
O elevă a fost găsită moartă pe un câmp, în Bihor. Bărbatul suspectat, condamnat în trecut pentru omor, a dispărut fără urmă
click.ro
image
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A fost muşcată de o insectă într-o expediţie tropicală şi s-a întors cu o boală rară. Caz neobişnuit la Cluj
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Cum poţi pierde moştenirea la notar doar din cauza unor cuvinte. Ce nu ai voie să spui la succesiune
playtech.ro
image
Cum a ajuns Nadia Comăneci să fie închisă în pivniță cu Nicu Ceaușescu. Povestea scoasă la iveală abia acum
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
digisport.ro
image
Nutriționiștii spun ce băutură trebuie consumată după cină. Este foarte bună pentru digestie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul zilei, la loc comanda!
romaniatv.net
image
Curent electric gratuit pentru români. În ce intervale se oferă
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Carnea și legumele se pun la fiert în apă rece sau fierbinte? Regula simplă care schimbă gustul preparatelor
click.ro
image
Un dresor spune care sunt cele trei rase de câini pe care nu le recomandă: „Nu ai nevoie de așa ceva”
click.ro
image
Horoscop 8-14 mai. Taurii au parte de șanse profesionale, câștiguri și oportunități importante, Racilor li se poate schimba viața în scurt timp, Peștii sunt norocoși
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
image
Carnea și legumele se pun la fiert în apă rece sau fierbinte? Regula simplă care schimbă gustul preparatelor

OK! Magazine

image
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată îți dezvăluie ce găsești cel mai atractiv la un partener