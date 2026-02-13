„Capcana cu miere”. Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Contracandidatul lui Orban: „M-am lăsat sedus”

Scandalul care zguduie politica maghiară înaintea alegerilor parlamentare ia amploare. Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, susține că guvernul condus de Viktor Orban a orchestrat o „capcană cu miere”, prin care fotografii și posibile înregistrări intime ale sale ar fi fost folosite pentru a-l discredita.

Ungaria se pregătește pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026, într-o campanie tensionată între partidul de guvernământ Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, și partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, care conduce în prezent în sondaje.

Magyar a afirmat că agențiile de informații rusești au încercat să-l discrediteze printr-o „capcană cu miere”, iar guvernul lui Orban ar fi folosit „echipamente de informații” pentru a-l denigra înaintea alegerilor, potrivit euronews.

Politicianul recunoaște că a întreținut relații sexuale consimțite cu fosta sa iubită în august 2025, dar neagă consumul de droguri, sugerat de fotografii apărute online. El susține că alte persoane prezente în apartament ar fi putut deține droguri.

„Pe atunci, nu mi-am dat seama că mă confruntam cu o operațiune a serviciilor secrete, așa că m-am lăsat sedus. Să lăsăm autorităților să publice fotografiile needitate și atunci toată lumea va înțelege că sunt nevinovat”, a declarat Peter Magyar.

Partidul Fidesz neagă orice implicare în distribuirea fotografiilor de la petrecerea la care au participat Magyar și fosta sa iubită. În conformitate cu legea ungară, distribuirea imaginilor sexuale fără consimțământ constituie o infracțiune.

Magyar a adăugat că suspectează că guvernul plănuiește să publice o înregistrare video realizată cu echipamente ale serviciilor secrete, posibil falsificată.

„Bănuiesc că plănuiesc să publice o înregistrare, în care eu și fosta mea iubită suntem surprinși întreținând relații intime”, a scris politicianul pe rețelele sociale.

Jurnaliștii au primit o fotografie a unui dormitor, însoțită de mesajul „în curând”, sugerând lansarea unui videoclip.

Imaginea a circulat intens pe rețelele sociale, provocând dezbateri publice, însă videoclipul nu a apărut încă online.

Fotografia este prezentă și pe un site web numit după vicepreședintele partidului Tisza, Márk Radnai, cu data „2024.08.03”, dar Radnai susține că domeniul nu îi aparține.

Tisza, fondat în urmă cu doar doi ani, conduce Fidesz cu 35% față de 28%, potrivit sondajului Institutului de Cercetare 21st. O eventuală schimbare de guvern ar putea schimba semnificativ relația Ungariei cu Uniunea Europeană și poziția țării față de războiul din Ucraina.

Campania electorală a fost deja marcată de agresiuni asupra activiștilor opoziției și de atacuri verbale. Ambele partide folosesc tactici agresive: Fidesz a distribuit videoclipuri generate de AI care arată că Magyar susține Bruxelles-ul sau Ucraina, poziții nepopulare printre alegătorii conservatori. Oficialii guvernamentali descriu frecvent partidul Tisza ca fiind un instrument al intereselor străine.

Magyar acuză guvernul Orban de corupție și de folosirea fondurilor publice pentru a favoriza membrii familiei și aliații.

În 2024, el a publicat o conversație secret înregistrată cu fosta sa soție, fosta ministră a Justiției Judit Varga, în care aceasta discuta despre presiunile guvernamentale asupra sistemului judiciar în cazuri sensibile.