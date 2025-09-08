search
Luni, 8 Septembrie 2025
Ionuț Moșteanu anunţă că achiziţionarea corvetei din Turcia a primit aviz favorabil. „Rusia se joacă în zona noastră geografică”

Publicat:

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a anunțat că Parlamentul a avizat achiziția unei corvete ușoare din Turcia, care va contribui la securitatea la Marea Neagră, în actualul context geo-politic şi militar.

Ionuț Moșteanu a vorbit despre necesitatea înzestrării armatei. FOTO: webp
Ionuț Moșteanu a vorbit despre necesitatea înzestrării armatei. FOTO: webp

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat luni, 8 septembrie, că proiectul privind achiziționarea unei corvete ușoare pentru Forțele Navale Române a primit avizul comisiilor reunite de apărare ale Camerei Deputaților și Senatului.

În cadrul unui interviu, oficialul a subliniat importanța acestei achiziții pentru securitatea la Marea Neagră și a mulțumit parlamentarilor care au sprijinit demersul, în condiţiile în care „Rusia se joacă în zona noastră geografică”.

„A fost o ședință a comisiilor reunite de apărare, Comisia de la Senat cu Comisia de la Camera Deputaților. Le mulțumesc deputaților și senatorilor din aceste comisii care au pus pe ordinea de zi cererea noastră, cererea Armatei Române pentru a obține aprobarea pentru achiziționarea unei corvete ușoare”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, corveta achiziționată din Turcia este o navă gata construită, care provine din excedentul Armatei Turce, fiind dotată cu echipamente moderne și compatibile cu standardele NATO.

„Este o achiziție (…) cu echipament modern, interoperabil NATO, o corvetă de care Armata Română, Forțele Navale Române, au mare nevoie”, a explicat Ionuţ Moșteanu.

Corveta ușoară este dotată cu echipamente moderne de navigație și comunicații și beneficiază de o gamă largă de senzori și sisteme de arme de ultimă generație, asigurându-i astfel un potențial combativ ridicat în toate mediile de luptă. Nava dispune și de un hangar special conceput pentru a găzdui un elicopter mediu și o aeronavă fără pilot, facilitând astfel operațiunile aeriene de sprijin, a mai detaliat Ministerul Apărării.  

Valoarea contractului aprobat de Parlament este de 223 de milioane de euro fără TVA, la care se vor adăuga costurile pentru armament și echipamente suplimentare.

„Prețul pe care am cerut aprobarea Parlamentului este prețul documentat de colegii din Ministerul Apărării și anume 223 de milioane de euro fără TVA. (…) Va fi înarmată suplimentar față de echipamentul standard pe care îl are”, a explicat ministrul.

Oficialul a amintit și de misiunile comune cu aliații NATO în Marea Neagră, menționând operațiunile de deminare realizate împreună cu Turcia și Bulgaria.

„Marea Neagră va rămâne o mare a păcii și asta se datorează Armatei Române (…) și armatele aliate. Pentru asta avem nevoie de această echipare”, a punctat Ionuţ Moșteanu.

„Faptul că Rusia se joacă în zona noastră geografică nu este nimic nou și acest spațiu este european va rămâne un teritoriu de joacă, zic joacă în ghilimele, un teritoriu în care Putin va încerca să-și întărească influența prin tot felul de mijloace, fie ele militare, fie un război hibrid pe care îl vedem în continuare în desfășurare și la noi și acum în Republica Moldova, care este în pragul unor alegeri foarte, foarte importante pentru dânșii.

Este o știre care mă întristează, dar din nou zic care nu mă miră știind de cât de mult încearcă Rusia să-și mențină influența prin toate mijloacele. În această zonă este cu atât mai important ca noi să rămânem bine pe picioare alături de aliații în care avem încredere și alături de care ne pregătim în continuare alături de care avem misiuni comune”, a mai spus el.

Programul de înzestrare pe 20 de ani

Corveta se înscrie în programul de modernizare a forțelor navale române, care prevede construcția a patru corvete europene, trei fregate, două nave de patrulare, precum și achiziția de submarine, mini-submarine și drone. În viitor, România urmează să dezvolte și capabilități în domeniul navelor vânătoare de mine.

Întrebat în legătură cu cheltuielile făcute pentru achiziţionarea de echipament militar, în condiţiile în care un jurnalist a afirmat că de anul trecut şi până în prezent au fost alocate 8,3 miliarde de euro, dintre care 2,6 miliarde anul trecut, restul în 2025, ministrul Apărării a explicat modul de utilizare a fondurilor, nu înainte ca cineva din staful său să puncteze că este vorba despre lei, şi nu euro.

„Din bugetul Apărării, în momentul acesta, aproximativ 32% este pentru înzestrare și echipare. Asta înseamnă mult mai puțin de 8 miliarde de euro. (...) Cheltuim conform legii bugetului. Nu poți cheltui mai mulți bani decât ai în buget și anul acesta bugetul a fost stabilit la începutul anului la 2,29% din PIB. Așteptăm rectificarea de buget pentru a vedea dacă mai corectăm”, a încheiat Ionuţ Moşteanu acest subiect.

