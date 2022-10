Iohannis, despre legile educației: Să nu mai permită apariţia lucrărilor plagiate

Klaus Iohannis a declarat, joi, că anumite prevederi din proiectele legilor educaţiei trebuie îmbunătăţite, dând ca exemplu pe cele referitoare la integritate, penru a rezolva problema plagiatelor.

„În primul rând, trebuie să spun foarte clar: anumite prevederi din proiectele existente trebuie îmbunătățite. Asta nu înseamnă că legile trebuie retrase, că nu au fost înaintate nicăieri. Deci vorbim despre drafturi sau proiecte pe care se lucrează în interiorul Ministerului. Evident, noul ministru, doamna Deca, va lua aceste proiecte și va discuta cu cei interesați și cu experții cum se poate îmbunătăți un articol sau altul. După părerea mea, anumite prevederi, de exemplu legate de integritate și etică, pot fi îmbunătățite, ca să zic așa”, a afirmat șeful statului.

Președintele a explicat și la ce s-a referit când a vorbit de toleranță zero. „Iar ceea ce am spus eu despre toleranță zero, aici vreau să fiu foarte bine înțeles: aceste legi nu se referă la trecut, aceste legi se referă la viitor și eu îmi doresc niște legi care pe viitor nici nu mai permit apariția plagiatelor în diferite lucrări de specialitate. De exemplu, ca să nu rămân doar așa, în zona teoretică. Dacă cineva dorește să obțină doctoratul, atunci acea lucrare de doctorat trebuie verificată cu soft antiplagiat înainte să se acorde titlul de doctor, ca să nu mai existe discuții cum au fost unele legate de titluri obținute în trecut”, a completat Iohannis.

Șeful statului a subliniat că vrea legi care să facă rezolve de acum înainte. „Încă o dată, noile legi se referă la ce întâmplă de acum încolo, nu se referă la ce s-a întâmplat acum zece, douăzeci, treizeci, patruzeci de ani. Acolo sunt alte mecanisme care trebuie aplicate și de aceea am vrut sa fiu foarte clar. Doresc să avem legi care nici nu permit apariția unor lucrări plagiate!”, a conchis Iohannis, pe tema legilor educației.

Legile educației, adoptate la finalul lui octombrie de Guvern

Premierul României a precizat că pachetul de legi pe educație va fi adoptat de Guvern și trimis Parlamentului până la finalul lunii octombrie, fiind așteptate ultimele retușuri.

„Am căutat să avem un om care știe conținutul pachetului de legi, este în măsură să preia din mers dinamica calendarului astfel încât să intre la timp în Parlament, așa cum ne-am asumat. Mai este timp până la finalul lunii ca pachetul de legi să intre pe masa Guvernului pentru adoptare”, a subliniat liderul de la Palatul Victoria, în ziua în care PNL a hotărât ca Deca să fie noul ministru al Educației.

„Îmi doresc o paradigmă radicală, lipsită de echivoc în garantarea integrității și eticii în viața academică. Pentru aceasta, avem nevoie de toleranță zero în privința plagiatului, iar noile legi ale educației trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea și sancționarea acestui fenomen toxic al mediului educațional”, a precizat Ligia Deca, într-o postare pe Facebook, după preluarea mandatului de ministru. De asemenea, Deca a punctat că se va consulta și cu vocile relevante din domeniu, cu referire la societatea civilă.