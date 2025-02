Bătălia pentru titlul de lider al suveranișilor e pe viață și pe moarte. Experții consultați de „Adevărul” cred că Diana Șoșoacă și Gigi Becali sunt actori importanți într-o ecuație complicată. Există și ideea că cei doi, împreună cu Ponta, ar putea rupe suficient din voturile lui Călin Georgescu încât să-l împiedice să ajungă în turul doi.

Gigi Becali și-a anunțat candidatura pentru Cotroceni, chiar dacă șeful său direct, George Simion, este convins că AUR îl va susține pe Georgescu. Becali, însă, nu se lasă impresionat și lasă că va candida și împotriva voinței partidului său. Jocurile politice din tabăra suveranistă sunt însă mult mai complexe, iar intriga e prezentă. Și eurodeputatul Diana Șoșoacă are propriile calcule, astfel că deși există ideea că tabăra suveranistă ar fi una unită, în realitate fiecare dintre liderii săi visează la glorie, iar relațiile dintre ei nu sunt deloc dintre cele mai bune. De notorietate este antipatia lui Gigi Becali față de Călin Georgescu, la fel cum Diana Șoșoacă și George Simion se dușmănesc și nu își ascund prea mult adevăratele sentimente. De altfel, Diana Șoșoacă nu pare să-l simpatizeze deloc pe Călin Georgescu, la fel cum și George Simion îl susține mai mult la nivel declarativ pe Georgescu și mai mult pentru a nu-și ostiliza electoratul suveranist.

„Adevărul” a încercat să deslușească din ițele acestor intrigi și calcule politice în care sunt implicați politicieni precum Călin Georgescu, George Simion, Diana Șoșoacă, Gigi Becali și chiar Victor Ponta. Analiștii politici Cristian Hrițuc și Radu Delicote au acceptat provocarea și au vorbit despre lupta care ar putea să aibă loc între candidații suveraniști.

Gigi Becali, o cheie în ecuație

Consultant internațional, expert în comunicare și analist politic, Radu Delicote nu este foarte convins că Gigi Becali ar vrea într-adevăr să candideze.

„Nu, nu cred că Gigi Becali vrea să candideze ca să iasă președinte. Și o spun foarte, foarte sincer. Vrea să candideze în momentul de față, ca să tragă un semnal de alarmă, și s-a văzut asta din declarații. Doi, că vrea, se gândește că poate să rupă o categorie importantă de votanți care în mod normal ar merge către natural, către alte zone, precum Călin Georgescu, poate Diana Șoșoacă. În general, partea cealaltă a eșicherului politic, deci nu USR sau nu USR clasic, nu PNL și nu PSD”, spune el.

Neîncrederea în sistem și fronda populară față de acesta îi dă însă câteva atuuri omului de afaceri, consideră Radu Delicote. Practic, mai spune el, Becali poate atrage voturi din aproape toate bazinele electorale.

„Cu toate acestea, Gigi Becali, cu mesajul pe care îl are, are capacitatea să ia voturi din toate bazinele electorale. De ce? Pentru că toate bazinele electorale în momentul de față pot să migreze natural către mesaje, precum cele ale lui Călin Georgescu, cele ale Dianei Șoșoacă, cele ale lui George Simion, din simplul motiv că neîncrederea referitoare la instituțiile statului sau neîncrederea referitoare la clasa politică clasică, care deja pot să spun că a dezamăgit un ciclu electoral sau cel puțin o perioadă mai lungă la guvernare, este la cote ridicate”, adaugă expertul.

„Ar fi un lucru bun ca Gigi Becali să intre în cursă”

Și mai sceptic este analistul politic Cristian Hrițuc. Din start, acesta spune că Gigi Becali nu poate deveni numărul 1 printre liderii suveraniști nici în cazul în care candidatura lui Călin Georgescu ar fi blocată.

„Nu cred că e timp să ajungă liderul și mai ales că va fi o fragmentare mare. Gigi Becali și Simion și-ar împărți voturile între ei. Nu poate fi noul lider suveranist Gigi Becali, dar, sincer vorbind, pentru restul partidului ar fi un lucru bun ca Gigi să intre în cursă pentru restul candidaților. Ar fi interesant de văzut, dar nu putem să ne exprimăm acum, dacă ar lua mai mult decât Simion. Simion are dezavantajul că e perceput ca parte a sistemului prin blatul făcut cu Ciolacu. Asta ar putea să-l dea jos”, consideră Hrițuc.

În schimb, Gigi Becali poate și știe cum să joace, chiar dacă șansele lui să fie ales președinte sunt practic nule.

„Vorbește fix pe limba oamenilor și în special pe limba acelui electorat Și e oarecum mai fresh, este omul de succes care a făcut multe opere de caritate, care a ajutat biserica, deci are niște atuuri ale lui. Și astea pot să conteze”, adaugă Cristian Hrițuc.

În cazul în care Călin Georgescu nu va putea să candideze, Gigi Becali poate fragmenta și mai mult electoratul suveranist. Nu poate însă să câștige alegerile și nici să devină noul „suveran al suveraniștilor”, crede Radu Delicote.

„În ideea în care, poate, Călin Georgescu nu poate să candideze, aici este o dinamică foarte interesantă, că dacă va candida Călin Georgescu, discuția despre candidatura lui Gigi Becali este tardivă, deși nu insignifiantă, dar tardivă pentru că va lua puține voturi. Pentru că în momentul de față, la nivel de mesaj, de penetrare a mesajului și de articulare a agendei, Călin Georgescu este cel care ține agenda”, mai spune Delicote.

Cine îi poate da mari bătăi de cap lui Georgescu

Asta nu înseamnă că Gigi Becali nu i-ar putea cauza dureri de cap lui Călin Georgescu, în eventualitatea în care acesta din urmă va candida. Totul ar putea culmina cu ratarea turului pentru Georgescu, în cazul unor fragmentări serioase a voturilor suveraniștilor și dacă Becali ar reuși să-i ia suficiente voturi.

„Este posibil, puțin probabil, dar nu exclus ca Georgescu să nu ajungă în turul doi. Este posibil dacă reușesc ceilalți candidați să-și mobilizeze îndeajuns de mulți votanți în detrimentul lui Georgescu. Sau, mai bine spus, dacă reușesc, conform a manualului clasic, tacticii clasice de marketing politic de manual, să-l facă pe Călin Georgescu să reacționeze la unul dintre mesajele lor, să-l facă pe Călin Georgescu să-i bage în seamă. Pentru că astăzi, în sondajele de opinie fiecare dintre ei are în jurul lui 10, 8, poate 5, 10, oricum sub 15% generic, pe când Georgescu are o intenție de vot sau o încredere de 40-45%. Și când tu reușești, candidat cu mai puține voturi, să fii băgat în seamă de unul care are 45%, automat devii relevant, devii vizibil. Automat îți cresc ție cifrele”, mai spune Delicote.

Altfel, singura șansă pe care Gigi Becali sau Diana Șoșoacă ar putea s-o aibă într-o confruntare cu Călin Georgescu ar fi să-l convingă să intre într-o dezbatere, iar acolo să-l domine.

„Șansa lor, unica șansă, ar fi să se impună cu el în discuții, nu știu dacă neapărat contre în sensul clasic, ci mai degrabă să vedem un soi de dezbatere între ei. Iar Becali sau Șoșoacă să vină cu argumente. Sau să vedem un soi de poziționare reciprocă, un soi de mesaje ridicate poate la fileu, cam cum am văzut, dacă ne aducem aminte, în primul tur de la prezențiale, între Cristian Diaconescu, între Elena Lasconi, dar și ceilalți crae au candidat atunci. Și s-a văzut că la dezbatere nu au venit tocmai Marcel Cioracu și Nicolae Ciucă. De ce nu au participat ei: Pentru că, prin participarea lor, poate, indirect, îi validau pe ceilalți. A fost o mișcare de marketing atunci, care a avut în centrul său ideea asta despre care vorbim noi. Asta este tactica clasică de manual”, explică Delicote.

Nimeni nu-l poate învinge pe Călin Georgescu

Cristian Hrițuc nu crede că există, cel puțin în tabăra suveranistă, un candidat care să-l învingă pe Călin Georgescu. În plus, spune Hrițuc, ceilalți candidați suveraniști nu ar putea să atragă suficiente voturi încât să-l blocheze pe Călin Georgescu să intre în turul doi.

„Nu, Călin Georgescu n-ar putea fi oprit nici dacă vor candida doamna Șoșoacă, Gigi Becali și Victor Ponta. Nu pot să-i ia suficiente voturi încât să-l oprească. Electoratul suveranist este mult prea montat și decis să pună ștampila pe Călin Georgescu. Altfel, ceilalți candidați reprezintă opțiuni de vot în cazul în care Călin Georgescu dispare. Dar altfel chiar, din punctul meu de vedere, ajunge în turul 2”, punctează Cristian Hrițuc.

Deși George Simion a încercat să lase impresia unei tabere suveraniste strâns unite, lucurile nu stau deloc așa. Radu Delicote susține că relațiile dintre lideri sunt mult mai rele decât lasă să se vadă. Iar cel mai bun exemplu este europarlamentara Diana Șoșoacă. Întrebată despre anchetarea lui Călin Georgescu, Șoșoacă nu a arătat deloc vreo susținere pentru acesta, ci mai degrabă a dat impresia că este indiferentă, dacă nu cumva chiar că s-ar bucura de necazurile lui Georgescu. Motivul? Diana Șoșoacă speră încă, în sinea ei, că ar putea deveni noul lider suveranist, dacă Georgescu nu ar fi lăsat să candideze.

„La mitingul de susținere a lui Georgescu au fost prezenți deputați și senatori, precum și susținători ai AUR și POT. În schimb, SOS nu a avut niciun susținător pentru Călin Georgescu, la Parchetul General. Deci mi se pare că s-a poziționat chiar contra lui Călin Georgescu și nici măcar nu s-a ascuns”, mai spune Delicote.

Diana Șoșoacă nu are șanse în fața AUR

Diana Șoșoacă are însă un mare dezavantaj într-o eventuală luptă cu Călin Georgescu. SOS, partidul Dianei Șoșoacă, nu are forța și infrastructura pe care o are AUR. AUR, partidul care, cel puțin în acest moment, își declară susținerea totală pentru Călin Georgescu. Ar fi un detaliu care ar face diferența între Călin Georgescu și Șoșoacă, dar și față de ceilalți suveraniști care ar putea candida. De fapt, Diana Șoșoacă nu l-ar putea învinge nici măcar pe George Simion, este opinia lui Radu Delicote.

„La cum arată lucrurile, SOS, sincer, nu are capacitatea organizatorică de a securiza voturile în toată țara, de a aduna voturi de peste tot. Pentru că cine te votează în primul tur, clasic vorbind, nu neapărat emoțional în momentul de față? Te votează aparatul administrativ care reușește să-ți mobilizeze votanții hotărâți, adică primarii și președinții consiliilor județene. Asta este schema clasică, teoretic. Practic, evident că vom vedea anumite elemente dinamice. Anumite voturi și anumiți votanți nu vor ține cont de ceea ce le spune primarul la țară sau, eu știu, liderul de opinie locală. Dar asta nu înseamnă că Șoșoacă are azi șase reale de a intra în turul doi. Nu în schema în care George Simeon poate să candideze. Prin simplul motiv că cei de la AUR au o capacitate mai mare de mobilizare a votanților. SOS a reușit și și-a făcut campanie doar pentru a câștiga locuri mai multe în Parlament și doar pentru a intra în Parlamentul European. Aici au fost obiectivele electorale anul trecut, cel puțin pentru moment. Anul ăsta nu cred că va mai candida la prezidențiale”, subliniază Delicote.

Pe de altă parte, el este convins că suveraniștii vor avea în turul doi un reprezentat. Cel mai probabil, acesta va fi Călin Georgescu. O problemă pentru candidații pro-europeni este faptul că va exista și la ei aceeași fragmentare de voturi.

„Vedem că și acolo, de fapt, 1+1+1 nu va face 3, ci poate să facă chiar 2, 2 și ceva, sau chiar 1 și ceva, pentru că și acolo există fragmentare. Acum, nu mai există electorat de stânga și de dreapta. Există electoratul care votează pentru o persoană sau care votează împotriva altei persoane. Pentru că discutăm de alegeri prezidențiale care sunt foarte emoționale. Oricum, dacă ești un candidat și reușești și să-ți motivezi electoratul, tu vei intra în turul doi. E atât de simplu”, dezvoltă Delicote.

Va funcționa un posibil transfer de imagine?

În cazul în care Călin Georgescu nu va fi validat și nu va putea să candideze, lucrurile se complică. În acest caz, mai spune Radu Delicote, o șansă mare ar avea candidatul care va fi recomandat chiar de Călin Georgescu.

„Se va întâmpla un lucru, cred că depinde foarte mult și aici neapărat trebuie să menționăm lucrul ăsta, depinde foarte mult de câțiva facori. Unu: de modalitatea în care autoritățile vor decide să facă acest lucru. Deci dacă o vor face prin burtiere de tip Breaking News, fără să comunice transparent, atunci s-ar putea pe cartea victimizării să vedem un mare câștig în tabăra asta. Doi la mână, dacă o fac transparent, dar atunci vom asista la ceea ce înseamnă tactica transferului de imagine. Cel mai probabil Călin Georgescu va spune că îl recomandă sau o recomandă pe X sau pe Y să preia frâiele și să meargă mai departe cu moștenirea sa. Deci vom vedea un soi de mână pe umăr. Să ne aducem aminte cum a făcut Liviu Dragnea când l-a dus la guvern pe Sorin Grindeanu. A venit atunci Dragnea cu el la Palatul Victoria și a spus: „Sorine, de aici te descurci tu”. Acesta a fost transferul de imagine pe care Dragnea i l-a făcut. Și nimeni nu a îndrăznit să-l conteste, toți l-au urmat”, încheie Radu Delicote.