Becali anunță că va candida la prezidențiale, fără spriijnul AUR: „Nu plec din partid, că pierde 4-5 procente”

George Becali susține că va candida ca independent la prezidențiale, fără susținerea AUR. „Dacă mă retrag, partidul pierde vreo 4-5 procente”, afirmă acesta.

„Candidez independent, dar nu plec din partid. Dacă vor, plec. Dacă mă retrag mai scade AUR vreo 4-5 procente. (...)Poporul este popor. Când votează omul, nu partidul”, a declarat George Becali.

George Becali l-a atacat din nou pe Călin Georgescu, afirmând că nu va ajunge președinte deoarece contestă „geneza”. „Rugăciunile poporului nu vor permite un om care are demoni”, a spus Becali.

„Au fost președinți în România, au fost și președinți atei. Dar nu am văzut pe nimeni care să conteste facerea, adică geneza. Omul ăsta are demoni. Este o nebunie. O să vedeți că nu va ajunge președintele României. De ce ? Pentru că rugăciunile poporului român nu vor permite un om care are demoni”, a spus Becali.

De asemenea, Becali a mai spus că Georgescu nu va ajunge să candideze, deoarece în curând vor fi publicate mai multe videoclipuri și dovezi care îi vor afecta reputația.

Liderul AUR George Simion a anunțat că va continua să-l susțină pe Călin Georgescu, în ciuda declarațiilor făcute de George Becali. „Eu nu mă întorc, nu sunt schimbător, îmi fundamentez bine deciziile”, a spus acesta.