Emmanuel Macron a arătat ca un lider adevărat, la Washington, în timpul discuției cu Trump, de luni, 24 februarie. E opinia mai multor analiști, care cred că Uniunea Europeană pare să-și fi găsit un lider, într-un moment în care se vorbea insistent de criza de leadership de pe continent. Alții, în schimb, consideră că Europa nu mai poate sta într-un lider, într-o situație atât de complicată cum este cea din prezent.

Luni seară, la Washington, Macron și Trump au schițat eforturile de negociere a încheierii războiului din Ucraina în discuțiile din Biroul Oval, după ce au participat la o videoconferință cu alți lideri G7. Francezul a lăsat o impresie bună, dar e de ajuns pentru a fi viitorul lider al continentului?

Cum după Angela Merkel, Europa a rămas fără un lider adevărat, așa cum au mai fost François Mitterrand, Margaret Thatcher, orice concluzie poate părea pripită. Susținător al ideii că Uniunea Eeuropeană ar trebui să fie independentă față de SUA, Macron a fost cel care a definit ideea autonomiei strategice, la care au aderat însă doar o parte a liderilor europeni.

Dacă inițial Europa a respins ideile sale cu privire la autonomia strategică, azi, în condițiile unei resetări a întregii scene globale, se pare că toți liderii europeni sunt deciși să-l urmeze și susțin independența UE în raport cu SUA. Și tot Macron a tras în trecut un semnal de alarmă privind NATO. „E în moarte cerebrală”, a spus liderul de la Elysee despre cea mai puternică alianță, iar unii s-au grăbit să-l critice pentru această afirmație.

„Adevărul” a discutat pe tema viitorului lider european cu Marius Ghincea, cercetător la universitatea elvețiană ETH Zurich și la Institutul European Universitar din Florența, și cu experta americană de origine română Olga Chiriac, director pe Europa la Irregular Warfare Initiative din SUA.

Leadership european format dintr-o triadă

În opinia lui Marius Ghincea, Macron nu poate fi de unul singur ancoră pentru Uniunea Europeană. „Leadershipul european va fi compus, cel mai probabil dintr-o triadă compusă din Macron, Mertz și Starmer. Niciunul, de unul singur, nu are autoritatea și statura de a fi unicul lider european. Împreună, însă, pot constitui în continuare motorul care mișcă și unește Europa. Depinde însă dacă vor avea voință politică și vor putea asigura stabilitatea internă din țările lor pentru a putea avea un rol de lideri la nivel european”, spune Ghincea.

El amintește că pozițiile celor trei lideri sunt șubrede în țările lor, ceea ce poate să conteze în ecuație.

„Toți acești lideri au poziții șubrede intern și de capacitatea lor de a asigura stabilitate internă va depinde calitatea leadershipului lor european”, punctează Ghincea.

Marius Ghincea consideră că cei trei trebuie să lucreze împreună cu Donald Trump și să facă tot ceea ce ține de Europa pentru a păstra relația transatlantică. În același timp, ei vor fi nevoiți să navigheze pe ape tulburi pe plan intern, într-o perioadă în care partidele eurosceptice sunt pe val. Nu în ultimul rând, cei trei vor avea o sarcină dificilă în a continua să asigure un sprijin substanțial pentru Ucraina, în cazul în care SUA își vor retrage sprijinul pentru această țară. Dar nici asta nu va fi de ajuns.

Reformarea Uniunii Europene, obligatorie

„Trebuie să le facă pe toate trei simultan, plus să pună umărul la reformarea Uniunii Europene”, mai spune Ghincea.

Reforma Uniunii Europene se anunță anevoioasă și extrem de complexă. Pentru a rezista peste timp, este însă nevoie de schimbări profunde. Cel mai bun argument că lucrurile nu merg așa cum ar trebui este faptul că partidele eurosceptice au tot mai multă priză la populație, iar situația economică a Uniunii Europene este delicată. Cu motorul economic Germania într-o criză profundă, dominată de interesele naționale ale unor state, Uniunea Europeană nu mai poate amâna reformarea sa.

„Reforma Uniunii Europene trebuie făcută pe multiple paliere, de la modul în care sunt luate deciziile în domeniul politicii externe și de securitate, modul în care se negociază bugetul multianual, aspecte legate de birocrație și reglementări exagerate, precum și aspecte legate de politica industrială și competitivitate”, susține Marius Ghincea.

În prezent există voci care insistă că Uniunea Europeană trebuie să apese pedala de accelerație și să meargă mai hotărât în direcția unei federalizări care să-i ofere mai multă coeziune. Alți experți, din contră, consideră că Bruxellesul ar trebui să facă anumite concesii ideilor naționale, pentru a evita ca acestea să fie acaparate de radicalii ultranaționaliști.

„Reformele trebuie să fie pragmatice, în funcție de problemele pe care le observăm. Momentan, nu suntem în poziția de a vorbi de reforme structurale ale instituțiilor, ci doar de reforme operaționale, care să ne ajute să eficientizăm arhitectura instituțională existentă. Din punctul ăsta de vedere, compromisul interguvernamental este important, pentru că statele decid. Dar ce vedem este că presiunile de a schimba ceva, de natură funcțională, duc la îmbunătățiri care nu duc nici la dezintegrare, dar nici la federalizare. Avem parte de un model complet nou de integrare prin măsuri ad-hoc, administrative sau politice”, consideră Marius Ghincea.

Macron poate fi liderul așteptat

Olga Chiriac, care este și cercetător asociat la Joint Special Operations University din Tampa, Florida, și Economic Conflict & Competition Research Group (ECCRG) de la Kings College, Londra, este de părere că Emmanuel Macron ar putea fi liderul așteptat de toată Europa. Chiar și așa, spune ea, Macron ar avea nevoie ca cele mai importante state europene – Franța, Germania, Italia și Marea Britanie – să ajungă la o coeziune importantă.

„Macron poate fi un lider important, dar de unul singur, în această situație, nu are cum să rezolve lucrurile. L-am văzut la Trump, are o relație bună cu președintele Americii, e capabil să comunice cu el și sper că va avea succes. Și văd că, într-adevăr, cei doi șefi de stat s-au înțeles bine, dar, până la urmă, în Europa, cred că nu va fi nevoie doar de Franța sau de o anumită țară. Cred că va fi nevoie de mai multe țări ca să lucreze împreună la un plan pentru viitor. Așa că Macron are nevoie ca toate țările să fie de partea lui”, spune Olga Chiriac.

Experta vorbește despre faptul că, fără o unitate mai mare ca oricând, Europa nu are cum să reușească în demersurile sale și să ajute și Ucraina.

„Avem puteri europene ca Franța, Marea Britanie, Germania, chiar Italia. Toate sunt țări importante, toate au o anumită putere. Dar luată fiecare în parte, nu poate să facă față într-o competiție între marile puteri. Din acest motiv e nevoie de unitate mai mult ca oricând. Și e nevoie ca țările din Uniunea Europeană să acționeze și să o facă împreună cu Marea Britanie, pentru mai multă eficiență”, mai spune ea.

Americanii i-au avertizat pe europeni ce va urma

În ce privește Europa, este mai evident ca oricând că nu mai poate să depindă la nesfârșit de americani fără să-și poată asigura propria securitate. Autonomia strategică despre care Emmanuel Macron vorbea în urmă cu mai mulți ani a devenit între timp o necesitate, spune experta.

„Când Emmanuel Macron era contrazis de cei mai mulți, în privința autonomiei strategice, eu am fost printre puținii care i-au dat dreptate. A rămas în memoria istoriei că americanii încă din anii 50 spuneau că Europa nu trebuie să rămână dependentă de ei. A spus-o Dwight David Eisenhower, a spus cu subiect și predicat că America trebuie să fie backstop și frontstop pentru Europa. Adică, americanii doar să ajute, să sprijine Europa. Apoi, cu alte cuvinte au spus același lucru și alți președinți americani. În zilele noastre au spus-o Barack Obama și chiar Joe Biden. Sigur că ei au spus altfel lucrurile astea decât le spune Trump. Donald Trump greșește doar că le spune pe acest ton, că e atât de colțuros. Nu sunt de acord cu modul în care comunică cu aliații, pentru că eu cred în relația transatlantică și mi se pare că are un stil foarte abrupt. Dar și el, într-un fel, spune ce au spus și Barack Obama și Joe Biden și, într-un fel, George W. Bush. Toți au spus că Europa trebuie să se poată descurca”, adaugă Olga Chiriac.

Marea problemă este, susține experta, că europenii nu au ținut cont de aceste semnale venite practic de la toți liderii americani, iar acum au fost luați prin surprindere de repeziciunea cu care acționează Trump. Asta deși, se știe, Statele Unite ale Americii au luat cu mult timp în urmă decizia de a se concentra pe Asia, acolo unde consideră că au parte de adevăratele provocări.

„Europa a fost luată prin surprindere”

Pivotul american spre Indo-Pacific a fost în realitate anunțat încă din 2011 și nu de republicanii lui Trump, ci de democrata Hillary Clinton, pe atunci secretar de stat în SUA. Soția fostului președinte Bill Clinton exprima această idee în Foreign Policy acum un deceniu și jumătate. De atunci, această pivotare și-a urmat treptat cursul, iar experții au avertizat nu o dată că Europa și chiar Orientul Mijlociu au fost trecute în plan secund de Washington. Și asta indiferent dacă alegerile din noiembrie 2024 ar fi fost câștigate de Donald Trump sau de Kamala Harris.

De altfel, despre pivotul asiatic, adică mutarea centrului de interes spre Indo-Pacific, au vorbit ca despre ceva inevitabil și ultimii trei președinți americani, Barack Obama, Donald Trump și Joe Biden.

„Europa a fost luată prin surprindere, deși nu era deloc un secret că până la urmă America chiar va începe să-și deplaseze centrul de greutate spre Asia. Sigur că sunt multe decizii ale președintelui Trump care cred că surprind pe toată lumea, dar asta nu ar trebui să surprindă”, punctează Olga Chiriac.

Ea este convinsă că americanii nu se vor retrage din Europa, chiar dacă pe viitor se vor concentra mai mult pe zona Asiei. „Multe din zvonurile privind retragerea americană vin din Rusia și sunt întreținute de Rusia. Rușii se bucură nemaipomenit de asta, de toată această dezbinare, sunt fericiți că europenii îl înjură pe Trump. E o mare victorie pentru Rusia că între SUA și Uniunea Europeană există dezbinare. Europenii ar trebui să înțeleagă că nu vor fi trădați, dar că nici nu se poate să fie doar beneficiari ai securității. Și vor trebui să găsească soluții, chiar dacă nu le convine”, încheie experta.