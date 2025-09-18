În cea mai nouă ediție a emisiunii Interviurile Adevărul, moderată de Antoaneta Banu, psihologul Alina Uricec atrage atenția asupra unui subiect adesea ignorat: importanța jocului în dezvoltarea copilului.

În România, multe familii pun pe primul plan educația formală și lecțiile suplimentare, în detrimentul jocului liber. Totuși, realitatea arată altceva: jocul este un instinct natural și o nevoie biologică, la fel de importantă ca hrana sau somnul. Prin joacă, copiii își construiesc abilități esențiale pentru viață, de la comunicare și empatie, până la creativitate și gândire critică.

Un mesaj puternic transmis în interviu este că jocul nu dispare odată cu vârsta. La adulți, el ia alte forme – hobby-uri, activități creative, socializare – dar rămâne vital pentru sănătatea emoțională și mentală.

Urmărește integral ediția din Interviurile Adevărul și află de la specialist detalii esențiale despre cum joaca nu e timp pierdut. ci fundamentul unei dezvoltări armonioase a copilului și cheia pentru adulți echilibrați și fericiți.