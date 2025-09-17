search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Video Reconversia profesională, soluția crizei economice. Specialist HR: ”Vocația te salvează de pe lista concedierilor”

Publicat:

Crizele economice îi obligă pe români să își schimbe cariera. Expertul HR Mihaela Feodorof arată pașii pentru o reconversie sănătoasă și șanse reale pe piața muncii.

Reconversia profesională, soluția crizei Sursa foto Pixabay
Reconversia profesională, soluția crizei Sursa foto Pixabay

Reconversia profesională, mai mult decât o soluție de avarie

Un sondaj recent eJobs arată că 75% dintre angajații români sunt gata să își schimbe cariera pentru a face față unei perioade economice complicate. Un procent uriaș, care arată dimensiunea fricii și a incertitudinii de pe piața muncii.

„Poate fi încadrat la cel mai complicat moment pe care îl traversăm. Nu ne-am învățat lecțiile din crizele anterioare și de aceea suntem din nou luați prin surprindere”, spune Mihaela Feodorof, Executive Coach și Business Consultant cu peste 30 de ani de experiență în HR.

Ea subliniază, în Interviurile Adevărul, că tema reconversiei profesionale a devenit fierbinte odată cu pandemia, dar că mulți români au revenit la vechile obiceiuri imediat după
„Au trecut cinci ani și realitatea economică ne lovește acum din plin. Cei care și-au făcut planuri din timp sunt astăzi avantajați”, adaugă specialistul.

„Ce știu, ce pot și ce îmi place să fac” – cheia unei reconversii reușite

Dar ce înseamnă, de fapt, reconversia profesională? „Este mai mult decât o simplă recalificare. Reconversia înseamnă să mă raportez la ce știu, ce pot și, ideal, ce îmi place să fac. Dacă le pun împreună, am șanse să fac diferența și să fiu ales de angajatori”, explică Mihaela Feodorof.

Ea atrage atenția asupra confuziei frecvente dintre recalificare și reconversie:

„Când IT-ul era în boom, foarte mulți s-au reprofilat rapid, inclusiv sociologi sau medici. Dar asta era recalificare pe termen scurt. Reconversia adevărată înseamnă maparea vocației și a competențelor mele cu nevoile reale ale pieței.”

Un alt mesaj puternic transmis de specialist: vârsta nu este o barieră. „Oricând poți face reconversie, la 30, 40 sau chiar 50 de ani. Important este să o faci conștient, nu forțat de împrejurări, ci ca un proces complet, cap-coadă", subliniază aceasta.

Evită reacțiile de panică: „Un job se caută ca un job în sine”

Foarte mulți dintre cei 75% care se gândesc la reconversie o văd ca pe o soluție de urgență. Aici apare pericolul.

„Noi am învățat doar să stingem incendii. Punem plasture pe o rană și mergem mai departe, fără să rămânem cu lecții. Rezultatul? Ajungem epuizați și nefericiți”, avertizează Feodorof.

Ea oferă și un sfat practic: „Să nu intri în panică. Alocă-ți câteva zile să te gândești serios ce știi să faci. Nu trimite sute de CV-uri la întâmplare. Să-ți cauți un job e, de fapt, un job în sine. Îți ia timp, consecvență și coerență.”

Stabilitatea în vremuri tulburi: vocația face diferența

În fața concedierilor și restructurărilor, mulți angajați cred că vârsta îi face vulnerabili. Mihaela Feodorof contrazice această percepție:

„Nu vârsta te pune pe lista neagră, ci raportul dintre costul și plus-valoarea pe care o aduci companiei. Dacă performanța ta justifică investiția, ai loc în organizație, indiferent de experiență.” Mai mult, ea crede că vocația este motorul care asigură stabilitatea: „IQ-ul a trecut pe plan secund. Vocația este cea care te face să înveți mai ușor, să dai mai mult și să nu fii primul vizat la restructurări.”

Concluzia

Într-o perioadă economică marcată de crize suprapuse, reconversia profesională nu mai este un moft, ci o necesitate. Însă succesul depinde de modul în care este abordată. „Nu e niciodată prea târziu să îți schimbi cariera, dar fă-o inteligent, cu claritate și cu respect față de cine ești și ce îți place să faci”, transmite Mihaela Feodorof.

Economie

