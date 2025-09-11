Video Doi antreprenori români cuceresc Japonia. Povestea lor de succes de la Expo Osaka 2025

Aflați la Interviurile Adevărul cum doi antreprenori români și-au prezentat creațiile la Expo 2025 Osaka și cum au promovat România prin artă și meșteșug.

Peste 1000 de vizitatori pe zi au trecut prin Pavilionul României la Expo 2025, Osaka! Workshop-urile de bijuterie contemporană susținute de designerii români Gabriela Voicu Secărea și Alexandru Voicu au atras atenția japonezilor și a vizitatorilor din întreaga lume.

Cum au ajuns doi designeri români să reprezinte țara noastră la unul dintre cele mai importante evenimente internaționale?

Ce spun japonezii despre tradițiile și meșteșugurile României?

Cum se construiește succesul internațional prin artă și cultură?

Într-o nouă ediție a Interviurilor Adevărul, Antoaneta Banu discută cu cei doi designeri despre experiența lor unică la Osaka și despre misiunea de a promova România prin creativitate și autenticitate.

Urmărește interviul și descoperă cum arta românească face valuri pe scena mondială!